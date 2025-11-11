Jogador da Premier League revela quadro de depressão

Ele mencionou ter escondido sua condição por dois anos.

Um novo caso sobre saúde mental surpreendeu a Premier League nesta semana e traz ainda mais peso para a reflexão sobre as vulnerabilidades dos jogadores. Tomás Soucek, meio-campista do West Ham, revelou estar enfrentando um quadro de depressão acompanhado de crises de insônia no lançamento de sua autobiografia "Suk".

"Foram dois anos de horror. Durante muito tempo, morri de vergonha de falar sobre isso. Nem mesmo meus pais, até eu decidir escrever minhas memórias. Não faziam ideia do que estava acontecendo e de como era grave. Era algo que me perturbava tanto que cheguei a pensar em encerrar minha carreira", confessou Soucek.

Além do quadro de depressão, Soucek confidenciou problemas com o sono e receio do seu futuro além da Premier League:

"Insônia, depressão, medo do futuro. Mesmo olhando para trás, ainda não consigo entender como isso aconteceu. Onde outros não tinham coragem de colocar o pé, eu colocava a cabeça, sem medo da dor", revelou o jogador.

Capitão da seleção da República Tcheca e reconhecido na Premier League, Soucek revelou quadro de depressão (Foto: AFP)

Questões mentais se sobrepuseram à problemas físicos

Tomás Soucek comparou as questões de saúde mental com as cicatrizes e problemas físicos sofridos no campo de jogo pelo West Ham na Premier League, e revelou sua rotina neste caso:

"Nem consigo contar todas as cicatrizes que tenho no corpo. Já terminei partidas com a cabeça enfaixada, mas isso aqui machuca a alma. No começo dava para aguentar, mas depois se tornou insustentável. Comecei a jogar todas as partidas sem dormir. Imaginem o que isso significa", disse o meio-campista.

