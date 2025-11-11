Liverpool recorre à comissão de arbitragem após derrota para o City
Clube contesta decisão do VAR e defende que Robertson não participou da jogada
O Liverpool entrou em contato com a PGMOL, entidade responsável pela arbitragem na Inglaterra, para expressar preocupações sobre o gol anulado de Virgil van Dijk. Os Reds foram derrotados por 3 a 0 para o Manchester City, no último domingo (9), pela Premier League.
O lance aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Van Dijk marcou de cabeça o que seria o gol de empate. O árbitro assistente levantou a bandeira por impedimento de Andy Robertson, e a marcação foi mantida após revisão do VAR, que entendeu que o lateral-esquerdo obstruiu o goleiro Gianluigi Donnarumma.
O clube de Anfield considera que a decisão foi equivocada e entrou em contato com a PGMOL para pedir esclarecimentos sobre a interpretação do lance. Segundo o Liverpool, as imagens mostram que Robertson não bloqueou a visão do goleiro, o que, na avaliação interna, tornaria o gol de Van Dijk legal.
Técnico Arne Slot critica decisão da arbitragem
Após a partida, o técnico Arne Slot lamentou o episódio e criticou a atuação da equipe de arbitragem. Ele afirmou que a decisão mudou o rumo do jogo, que ainda estava equilibrado no momento do lance.
– Acho óbvio e claro que a decisão errada foi tomada. O Robertson não interferiu em nada no que o goleiro podia fazer. Esse gol poderia ter influenciado o jogo de forma positiva para nós – disse Slot, em entrevista à Sky Sports.
O Premier League Match Centre confirmou em publicação nas redes sociais que o impedimento foi corretamente assinalado, alegando que Robertson "realizou uma ação óbvia diretamente à frente do goleiro". No entanto, uma nota da comunidade na mesma plataforma contestou o argumento, lembrando que "realizar uma ação óbvia, por si só, não configura interferência".
A PGMOL ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido do Liverpool. O gol anulado teria empatado a partida em 1 a 1, antes do City ampliar o placar e consolidar a vitória por 3 a 0.
