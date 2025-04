Vasco x Lanús: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Ficha do jogo VAS LAN Terceira rodada Grupo G - Copa Sul-Americana Data e Hora terça-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília) Local São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Gery Vargas (BOL) Assistentes José Antelo (BOL) e Edward Saavedra (BOL) Var Wilfredo Campos (BOL) Onde assistir SBT, ESPN e Disney+

O Vasco volta a campo nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, contra o Lanús (ARG), pela terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida na TV aberta pelo SBT, na fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

A equipe comandada por Fábio Carille chega após o empate em 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na fase de classificação da competição continental, Vasco e Lanús estão empatados em pontos (quatro), mas os argentinos lideram a chave devido ao critério de saldo de gols (três contra um).

É a chance de o Cruz-Maltino, no confronto direto, se isolar na ponta e ficar em situação mais confortável de olho na classificação. Apenas o primeiro passa direto para as oitavas de final, enquanto o segundo joga um mata-mata anterior contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Sequência de jogos preocupa, mas Vasco não quer priorizar competições

O Lanús chega para o duelo em São Januário também após empate em clássico pelo Campeonato Argentino. No último sábado (19), recebeu o Banfield no Estádio Ciudad de Lanús e não saiu do 1 a 1.

Ficha técnica e prováveis escalações de Vasco x Lanús

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X LANÚS (ARG)

3ª RODADA – GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Gery Vargas (BOL);

🚩 Assistentes: José Antelo (BOL) e Edward Saavedra (BOL);

🖥️ VAR: Wilfredo Campos (BOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair e Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti.

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Méndez, Izquierdoz, Muñoz e Sasha Marcich; Augustín Medina, Augustín Cardozo e Marcelino Moreno; Ramiro Carrera, Salvio e Bruno Cabrera.