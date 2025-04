Galvão dá bronca em jogador do Vasco contra o Flamengo: ‘Seja mais educado’

O narrador Galvão Bueno deu uma bronca em um atacante do Vasco no clássico contra o Flamengo, neste sábado (19). Após a saída de campo no primeiro tempo, Nuno Moreira questionou a pergunta da repórter da Amazon Prime Video. Na cabine, o locutor não gostou da atitude do português.

- Nuno, o que vocês estão tentando reproduzir que não deu certo nesse primeiro tempo contra o Flamengo? - perguntou Fernanda Arantes.

- Por que não deu certo? Eu acho que nós tivemos oportunidades, assim como eles. São duas equipes jogando, por vezes eles vão nos ultrapassar, em outras nós vamos. Faz parte, mas para mim, a primeira parte é positiva - disse o jogador do Vasco.

- Eu diria a ele o seguinte, seja mais educado com a moça, rapaz. Seja mais educado. Ele quis dizer o quê? No fim, acho que ele se mancou que não devia ter começado como começou e falou que foi "satisfatório" - comentou Galvão.

Web brinca com erro de Galvão em Vasco x Flamengo

Durante os 45 minutos inicias, a maioria das vezes que Michael do Flamengo tocou na bola, ele foi chamado por Mikael, pelo narrador. O erro de Galvão não passou despercebido pelos internautas, que rapidamente repercutiram a situação nas redes sociais.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 FLAMENGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Paulo Henrique, Vegetti (VAS); Léo Ortiz (FLA);

🏟️ Público presente: 39.027 pessoas;

💰 Renda: R$ 3.306.747,00.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Varela); Erick, De la Cruz (Allan), Gerson (Pedro), Arrascaeta; Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Plata).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Caralho), Jair (Paulinho), Rayan (Zuccarello), Coutinho (Alex Teixeira) e Nuno Moreira (Garré); Vegetti.