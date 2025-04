Sequência de jogos preocupa, mas Vasco não quer priorizar competições

O empate por 0 a 0 no clássico com o Flamengo, no Maracanã, pode ser considerado positivo pelo Vasco — não tanto pelo resultado, mas pela postura do time ao longo de toda a partida. Mas a exigência do confronto e o calendário apertado podem trazer problemas para a equipe, que nesta terça-feira (22) já tem jogo importante com o Lanús, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

A sequência de jogos começa a desgastar os jogadores. O português Nuno Moreira, por exemplo, deixou o campo mais cedo no clássico de sábado. Adson nem sequer foi relacionado para a partida diante do Flamengo por “controle de carga”. Mas o técnico Fábio Carille garante que, por enquanto, não pensa em priorizar competições e diz que o Vasco enfrentará os argentinos em São Januário com o que tiver de melhor à disposição.

— Não tem prioridade. Vamos com o melhor que a gente tiver para o jogo de terça — afirmou o treinador, após a partida no Maracanã

Apesar disso, Carille admite que a comissão técnica está preocupada com a sequência de jogos, especialmente agora.

— Para esse jogo contra o Lanús, sim, preocupa. Depois a gente vai ter de terça para domingo e domingo para quinta (sequência de calendário). Depois, volta a apertar. Ainda bem que teremos um dia a mais para respirar de um jogo para o outro — acrescentou o treinador.

Nuno e Adson sentem excesso de jogos do Vasco

O português Nuno Moreira deixou o gramado do Maracanã com um semblante que deixou os torcedores preocupados. Carille assegurou depois da partida que o atacante do Vasco não tem qualquer lesão, mas ainda assim não deu 100% de certeza de que o português estará apto a enfrentar o Lanús.

— O Nuno não saiu machucado, (saiu por) cansaço. Ainda está nesse processo de sequência de jogos, entendendo nosso País. Altitude, sequência de jogos, tudo é novidade para ele. Está bem, acredito que não terá problema de ordem médica. Vamos esperar a parte física — pontuou Carille.

A situação de Adson, por sua vez, é menos animadora. O jogador foi poupado do clássico e ainda não está na melhor condição física.

— O Adson fez 45 min contra o Ceará e sentiu novamente. Está nesse processo de jogo, treino, para. Se está inteiro, vem pelo menos para uma parte do jogo. Não foi o caso. Para terça-feira, nem sei se vou ter ele para o jogo.