Vanderson dá assistência para golaço em vitória do Monaco

Vanderson, lateral-direito brasileiro, vem sendo destaque no Moncao. Ao todo já são 25 jogos, dois gols e quatro assistências nesta temporada. Uma delas, no último sábado (25), no confronto contra o Rennes pela Ligue 1.

O lateral-direito tem números de destaque também na Champions League. Atualmente, Vanderson é o líder do Monaco em desarmes e viradas de jogo, além de ser o vice-líder em passes certos.

O Monaco volta a campo nesta quarta-feira (29), pela Champions, quando enfrenta a Inter de Milão no Giuseppe Meazza, casa dos italianos.