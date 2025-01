Adryelson, que foi destaque no futebol brasileiro enquanto esteve no país, retornou ao Lyon, clube detentor de seus direitos após meia temporada no Botafogo. O zagueiro campeão da América e do Brasil, foi cedido ao clube belga, Anderlecht, para que ganhasse minutagem.

Na chegada, Adryelson já conquistou seu espaço e tem tido oportunidades de demonstrar o bom futebol. Inclusive, o zagueiro foi exaltado nas redes sociais do clube com o adjetivo “sólido”.

Na estreia, atuou 62 minutos no primeiro jogo da semifinal da Copa da Bélgica, onde o Anderlecht venceu por 1 a 0. Nos outros dois jogos, foi titular e atuou 90 minutos nas vitórias por 2 a 0 e 4 a 1, respectivamente.

O Anderlecht é o 4º colocado na liga belga com 39 pontos, 12 atrás do líder Racing Genk. Adryelson está emprestado ao clube belga até o final da temporada 2024/25 com opção de compra fixada em 6 milhões de euros.