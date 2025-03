Goleada faz Arsenal quebrar cinco recordes na Champions League

Em duelo válido pela ida das oitavas de final da Champions League, o Arsenal não tomou conhecimento do PSV e, mesmo jogando fora de casa, goleou por a 7 a 1. Além de encaminhar os Gunners na próxima fase, a vitória fez com que a equipe de Mikel Arteta quebrasse cinco recordes da competição.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Arsenal se tornou o primeiro time a marcar sete gols fora de casa em uma partida de mata-mata da UCL. Além disso, foi a equipe que marcou cinco gols mais rápido longe de seus mandos.

Ao todo, foram seis jogadores fazendo gols: Timber, Nwaneri, Mikel Merino, Odegaard, Trossard e Calafiori. Foi a primeira vez que um time, fora de casa, teve seis artilheiros diferentes. Vale frisar que a marca em questão não conta gols contra.

Outras duas marcas foram voltadas para recordes individuais. Joia da base do clube, Nwaneri foi o terceiro mais jovem a marcar em partida eliminatória, com 17 anos e 348 dias. Ele fica atrás apenas de Bojan (17 anos e 217 dias) e Jude Bellingham (17 anos e 289 dias). Já a última conquista também envolveu o atacante, que ao lado de Lewis-Skelly, se tornaram os primeiros dois menores de idade ingleses a terem uma assistência e gol no mesmo jogo.

Nwaneri e Lewis-Skelly, joias do Arsenal, comemorando gol na goleada contra o PSV pela Champions - Foto: Reprodução/Arsenal

Recorde pessoal do Arsenal na Champions

Em grande fase, o Arsenal de Mikel Arteta alcançou a marca de cinco vitórias consecutivas na Champions. É a primeira vez desde a temporada 2005/2006 que os Gunners atingem o número em questão, sendo um recorde pessoal na história do clube. Na época, a equipe chegou à final, sendo derrotada para o Barcelona.

Quando é o próximo jogo do Arsenal?

Antes da volta contra o PSV, que acontece na quarta-feira, dia 12 de março, os Gunners retornam aos gramados pela Premier League. A partida será um clássico, fora de casa, contra o Manchester United. A equipe ainda sonha em alcançar o Liverpool para conquistar seu primeiro título desde 2003/2004.