Manchester United pode quebrar tradição de 47 anos; entenda

Após temporada turbulenta, o Manchester United já está pensando em seu futuro. Jogadores importantes do clube podem estar com o destino incerto, como é o caso do goleiro Onana. O guarda-redes pode estar na lista de saídas da próxima temporada, o que quebraria uma tradição de 47 anos do Manchester United, pois a última vez que o time vendeu seu goleiro titular foi em 1978.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o "Manchester Evening News", o técnico Ruben Amorim deseja contar com um goleiro diferente na próxima temporada, pois, apesar de ser uma figura importante no clube, as atuações de Onana ficaram "aquém das expectativas".

continua após a publicidade

Por isso, o treinador pode estar considerando um novo goleiro para o Manchester United. O que esbarra no desejo de Ruben Amorim, é o desejo de Onana, que considera o clube o único que deseja jogar, segundo o site.

Quebra na tradição

O Manchester United tem uma tradição de não vender seus goleiros titulares, priorizando a estabilidade na posição. Ídolos como Peter Schmeichel, Edwin van der Sar e David de Gea só saíram ao fim de seus ciclos, seja por aposentadoria ou fim de contrato.

continua após a publicidade

Onana em Manchester United x Nottingham Forest. (foto: Oli SCARFF AFP)

Mesmo diante do interesse de grandes clubes, o United costuma segurar seus arqueiros. O caso mais emblemático foi De Gea em 2015, quando uma transferência para o Real Madrid fracassou por burocracia, resultando em sua renovação.

➡️ Ruben Amorim explica o fracasso de Antony no Manchester United; veja

A última vez que os Red Devils venderam o seu goleiro titular foi em 1978, e se eles decidirem se separar de Onana, ele se tornará o primeiro arqueiro a ser vendido em 47 anos, tornando essa uma decisão excepcionalmente rara para o clube.

A trajetória de Onana no Manchester United

O camaronês André Onana chegou ao Manchester United vindo da Inter de Milão por 47 milhões de euros, sendo a aposta do clube para o gol a longo prazo. Ele substituiu David de Gea, que defendeu o United por mais de uma década.

Apesar da história de De Gea com o Manchester United, o ex-técnico Erik ten Hag buscava um goleiro com melhor jogo com os pés. Com o respaldo da diretoria, Onana foi contratado para atuar como goleiro-líbero e ajudar na construção defensiva.

Caso o United decida negociá-lo no verão, o clube precisará recuperar ao menos 28 milhões de euros para evitar perdas financeiras dentro das regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League.