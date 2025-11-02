Van Dijk, do Liverpool, rebate opiniões sobre fase: 'Absolutamente ridículas'

O Liverpool encerrou a sequência negativa na Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, neste sábado (1), em Anfield. Após o jogo, o capitão Virgil van Dijk desabafou sobre as críticas recebidas durante o momento de instabilidade da equipe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista à "TNT Sports", o zagueiro holandês classificou como "absolutamente ridículas" algumas análises feitas sobre o time nas últimas semanas.

continua após a publicidade

— O que percebi nas últimas semanas é que há muito barulho do lado de fora, coisas que não podemos controlar. Algumas dessas opiniões são absolutamente ridículas, mas precisamos lidar com isso e seguir juntos como grupo — afirmou.

Van Dijk destacou que o elenco tem se mantido unido apesar da pressão.

— Não entramos em campo para perder ou decepcionar os torcedores. Queremos trabalhar duro e vencer. Jogar na Premier League, o campeonato mais competitivo do mundo, exige equilíbrio emocional. Temos que manter a calma e seguir trabalhando — completou.

continua após a publicidade

Virgil van Dijk renovou seu contrato com o Liverpool na última temporada (Foto: Divulgação)

Van Dijk rebate críticas de Wayne Rooney

Além das críticas à mídia, o capitão também respondeu diretamente a Wayne Rooney, lenda do Manchester United, que recentemente havia questionado a liderança do holandês e de Mohamed Salah durante a má fase do time.

— Não ouvi nada disso no ano passado, quando as coisas estavam indo bem. Tenho muito respeito por ele, é uma lenda, mas achei esse comentário um pouco preguiçoso. É fácil culpar os jogadores mais experientes, mas todos aqui tentamos ajudar uns aos outros — disse o zagueiro ao "The Athletic".

Com o resultado diante do Aston Villa, o Liverpool voltou ao terceiro lugar na Premier League e encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas no campeonato. O jogo também marcou o 250º gol de Salah pelo clube e o primeiro clean sheet dos Reds em 11 partidas.

Mohamed Salah marcou na vitória do Liverpool sobre o Aston Villa e chegou a 250 gols com a camisa dos Reds (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Mbappé é o mais novo artilheiro merengue da Europa; conheça o seleto grupo do Real Madrid que já venceu a Chuteira de Ouro (Foto: Josep Lago/ AFP)











📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial