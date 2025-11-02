Arsenal de Arteta supera de novo os 'Invictos' após 10 rodadas da Premier League

Com a vitória sobre o Burnley, o Arsenal de Mikel Arteta superou de novo os "Invictos" após 10 rodadas disputadas da Premier League. Os Gunners chegaram aos 25 pontos e seguem na liderança do Campeonato Inglês em busca do 14º título nacional e encerrar um jejum de 21 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2003/2004, o Arsenal dos "Invictos" havia conquistado 24 pontos após 10 rodadas, tendo conquistado sete vitórias e três empates. A equipe comandada por Arsène Wenger representou um marco na história da Premier League por ter vencido o torneio sem ter sofrido derrotas após 38 jogos.

continua após a publicidade

No entanto, Mikel Arteta já havia superado a marca dos 24 pontos com o Arsenal em 2022/2023, em que chegou a somar 27 pontos após 10 rodadas da Premier League. Mas apesar do forte início, os Gunners perderam fôlego e perderam o Campeonato Inglês para o Manchester City, tendo ficado com 84 pontos contra 89 pontos da equipe de Pep Guardiola.

Arsenal se aproxima de fim de jejum na Premier League

Com a vitória sobre o Burnley, o Arsenal dormirá na liderança da Premier League com sete pontos de vantagem sobre o Bournemouth, que ocupa a 2ª colocação. O atual vice-líder tem uma dura missão contra o Manchester City, no Etihad Stadium, neste domingo (2).

continua após a publicidade

Os Gunners entraram na 10ª rodada com quatro pontos de vantagem sobre o 2º colocado e podem ampliar a diferença em caso de um tropeço do Bournemouth. O que aproxima a equipe de Mikel Arteta do tão sonhado título da Premier League apesar do longo caminho que ainda tem a ser percorrido.

No início de temporada, o Arsenal vive um sonho com a liderança da Premier League, 100% de aproveitamento na Champions League e nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. São 15 jogos com 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota.

No entanto, o Arsenal tem a experiência de 2022/2023 e sabe que um bom início não é garantia de título no fim da temporada. É preciso manter a consistência e dar uma nova alegria aos torcedores do norte de Londres e deixar a "sombra" dos Invictos para trás.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.