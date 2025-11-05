Van Dijk confronta Rooney em entrevista constrangedora; veja

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, confrontou Wayne Rooney sobre as críticas do comentarista à sua liderança durante a recente sequência de derrotas dos Reds, em uma entrevista constrangedora após a vitória sobre o Real Madrid.

Wayne Rooney havia dito que "a linguagem corporal de Van Dijk ser preocupante" logo após a derrota do Liverpool para o Brentford no mês passado. Além disso, o ídolo do Manchester United questionou se a liderança do capitão havia sido afetada depois da assinatura de um novo contrato, no final da última temporada.

Após a vitória sobre o Aston Villa, no último sábado (1º), Van Dijk afirmou que as críticas de Rooney eram "preguiçosas". Porém, o ex-jogador reiterou seus comentários. Assim, depois das farpas, os dois se encontraram frente a frente em entrevista ao vivo, após Liverpool x Real Madrid, pela Champions League.

Van Dijk confrontou Rooney após vitória na Champions League (Foto: Oli Scarff)

Entrevista constrangedora

Van Dijk estava ao lado de Rooney durante a entrevista para a "Prime" e começou por dizer que "às vezes o barulho externo era exagerado", sem mencionar diretamente os comentários da lenda do Manchester United.

"Seria bom se ex-jogadores que atuaram no mais alto nível, que também enfrentaram momentos difíceis, pudessem colocar as coisas em perspectiva", acrescentou o zagueiro do Liverpool.

Rooney se mostrou surpreso por sua expressão e tentou abrandar a situação com o jogador dos Reds:

"Não vou dizer mais nada porque acho que os incentivei! Colocamos eles numa sequência de vitórias! Acho que o que eu disse foi justo [...] E então, Virgil, você, como capitão, tem a oportunidade de liderar os jogadores. Isso acontece no futebol e acho que a resposta tem sido ótima, tanto da parte do Virgil quanto da equipe", disse o ex-atleta.

Van Dijk, no entanto, retrucou:

"Acho que se você assistisse aos jogos, eu definitivamente assumiria a responsabilidade. Acho que o comentário de que assinei meu novo contrato e depois deixei tudo para lá, acho que foi um pouco… mas essa é a minha opinião pessoal", respondeu o holandês.

