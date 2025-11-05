O Real Madrid foi derrotado pelo Liverpool por 1 a 0, nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O gol solitário de Mac Allister, no segundo tempo, garantiu a vitória dos ingleses em Anfield e interrompeu a sequência de três vitórias consecutivas da equipe espanhola. Apesar do resultado negativo, o goleiro Thibaut Courtois foi o grande nome da partida, com uma atuação repleta de defesas decisivas que chegaram a surpreender os próprios adversários.

Durante a entrevista pós-jogo, o belga comentou sobre as reações dos jogadores do Liverpool diante de suas intervenções no decorrer da partida. O goleiro contou que alguns atletas demonstraram espanto e até riram após mais uma sequência de defesas que impediram o time da casa de ampliar o placar.

– Eles começaram a rir de mim. O Virgil, Szoboszlai, Salah, e não sei quem mais começou a rir, tipo "por quê?". O Konaté também ficou, "por que você defende isso de novo?" – relatou Courtois, em entrevista à Stan Sport.

Jogadores do Real Madrid e Liverpool em disputa, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Desempenho de destaque e lembranças da final de 2022

A atuação do goleiro em Anfield reviveu memórias de outro grande duelo entre as equipes. Em 2022, Courtois foi o protagonista da final da Champions League, quando o Real Madrid superou o Liverpool por 1 a 0, em Paris. Naquela ocasião, o belga fez nove defesas e foi eleito o melhor jogador em campo. Ao relembrar o episódio, ele destacou o tom amistoso das reações dos adversários e reconheceu a frustração por não ter evitado a derrota desta vez.

– Naquele momento, eles estavam ficando um pouco desesperados e começaram a rir da situação. Acho que ainda têm a final de 2022 na memória. Foi uma brincadeira amigável durante o jogo. No fim, eles levaram a melhor, o que é uma pena para nós, e para mim também – completou o goleiro.

Courtois foi destaque na final da Champions League de 2022 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Com o resultado, Liverpool e Real Madrid seguem empatados com nove pontos na tabela da Champions League. Na próxima rodada, os ingleses voltam a atuar em casa, contra o PSV, enquanto a equipe comandada por Xabi Alonso visita o Olympiacos, na Grécia.

