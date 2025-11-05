Jornalista comenta possível destino de Endrick em Liverpool x Real: 'Não é para ele'

Durante a transmissão da vitória do Liverpool contra o Real Madrid, no SBT, o comentarista Mauro Beting comentou sobre os rumores, que surgem na imprensa europeia, de um possível empréstimo de Endrick para o Lyon, da França. Na visão do jornalista, a equipe francesa não é um bom time para o atacante brasileiro.

Com pouca minutagem sob o comando de Xabi Alonso, o brasileiro sonha com uma vaga entre os 26 convocados para a Seleção Brasileira na próxima edição da Copa do Mundo. Mauro Beting analisou o momento de Endrick e descartou um possível retorno do atacante ao futebol brasileiro.

- Ele quer jogar a Copa e desse jeito não vai jogar. Ele tem que jogar. Teve 11 minutos no último jogo, mas é a primeira vez depois do Mundial de Clubes, quando estava lesionado. Tem um papo de Palmeiras, mas o Real Madrid só empresta na janela de janeiro e para a Europa. Para o Brasil não tem negócio - disse Mauro.

- A mídia europeia fala de Lyon, você gosta? - questionou Tiago Leifert.

- Acho lindo, cidade muito legal, mas não acho que é time para ele. Se não tivesse a Copa do Mundo de 2026, o Endrick ficaria no banco, ele aguentaria. Mas ele quer jogar a Copa - completou Mauro Beting.

Endrick não saiu do banco de reservas durante a derrota do Real Madrid para o Liverpool. Com o resultado, a equipe merengue perdeu a invencibilidade nesta edição de Uefa Champions League e estacionou na 5ª colocação.

Liverpool x Real Madrid: como foi o jogo?

Texto por: Tiago Mendes

Em um dos confrontos mais emblemáticos do futebol europeu, Liverpool e Real Madrid voltaram a se enfrentar em Anfield em um jogo que prometia intensidade e rivalidade. Mesmo em momentos distintos na temporada, os dois times demonstraram desde o início que fariam uma partida digna da história entre eles.

O Real Madrid começou melhor, impondo ritmo alto e pressionando a saída de bola do Liverpool. Vini Jr era o principal nome do ataque merengue, explorando o lado esquerdo e tentando superar Conor Bradley em velocidade. A equipe de Xabi Alonso adiantou suas linhas e dominou os primeiros minutos, enquanto os Reds buscavam se reorganizar defensivamente.

Aos 26 minutos, veio a primeira grande chance da partida. Após uma saída errada da defesa do Real Madrid, Wirtz aproveitou um corte malfeito de Huijsen, invadiu a área e rolou para Szoboszlai, que finalizou forte. O chute obrigou Courtois a fazer uma defesa espetacular, mantendo o placar zerado.

Pouco depois, uma jogada polêmica agitou o jogo. Szoboszlai arriscou da entrada da área, e a bola desviou no braço de Tchouaméni dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado sob a justificativa de que o braço estava em posição natural. A decisão gerou reclamações dos jogadores do Liverpool, mas não foi alterada.

Mesmo com o revés, o time da casa se inflamou com o apoio da torcida. Empurrado por Anfield, o Liverpool passou a dominar as ações, trocando passes rápidos e empurrando o Real para o campo de defesa. O goleiro Courtois, porém, manteve os merengues vivos na partida, com uma sequência de defesas impressionantes diante de finalizações de Salah e Mac Allister. O belga foi o nome do primeiro tempo, evitando ao menos dois gols certos.

Jogadores do Real Madrid e Liverpool em disputa, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

O segundo tempo começou com o Liverpool mantendo o ritmo intenso. Insatisfeita com o empate parcial, a equipe de Arne Slot voltou pressionando e teve três boas chances em sequência logo após o intervalo, todas paradas novamente em Courtois. O goleiro merengue fez duas grandes defesas em escanteios consecutivos, mostrando reflexos rápidos para evitar o gol.

A insistência dos Reds, no entanto, foi recompensada. Aos 15 minutos da etapa final, em jogada de bola parada, Szoboszlai cobrou falta na medida para Mac Allister, que apareceu na área e cabeceou forte, à queima-roupa, vencendo Courtois e abrindo o placar. O estádio explodiu com o gol do argentino, que coroou a pressão do Liverpool.

O gol abalou o Real Madrid. A equipe espanhola, que havia controlado o início do jogo, perdeu completamente o ritmo e a organização tática. O meio-campo não conseguia conectar passes, o ataque com Mbappé e Vini Jr era facilmente neutralizado, e a defesa se mostrava insegura diante das investidas inglesas.

Mesmo com as entradas de Rodrygo, Brahim e Trent, os merengues não conseguiram reagir. O Liverpool, por sua vez, manteve a postura ofensiva, alternando transições rápidas com momentos de controle de posse. Van Dijk liderou uma defesa firme, bloqueando as poucas tentativas do Real de buscar o empate.

Nos minutos finais, o Real Madrid tentou pressionar em bolas longas, mas parou novamente na compacta defesa inglesa. O Liverpool ainda teve chances de amplia mas Courtois, em noite inspirada, impediu um placar maior. O apito final confirmou a vitória dos Reds e marcou o fim da invencibilidade merengue na competição.