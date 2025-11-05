Ídolo do Liverpool ataca estrela do Real Madrid após vitória
Jamie Carragher não poupou críticas a titular de Xabi Alonso
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid teve uma noite para esquecer em Anfield, na última terça-feira (4), ao perder para o Liverpool por 1 a 0. Após o confronto, Trent Alexander-Arnold foi alvo de críticas de Jamie Carragher, ídolo dos Reds e agora comentarista na Inglaterra. O lateral-direito enfrentou pela primeira vez seu clube de origem e recebeu muitas vaias ao entrar em campo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Goleiro do Real Madrid comenta reação de jogadores do Liverpool: ‘Eles começaram a rir de mim’
Futebol Internacional05/11/2025
- Futebol Internacional
‘Exagero’: ex-jogador menospreza craque do Real Madrid após grande atuação
Futebol Internacional05/11/2025
- Futebol Internacional
Henry detona Vini Jr após derrota do Real Madrid: ‘Não entendo’
Futebol Internacional05/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
"Grande parte disso se deve ao fato de que eles sentem que Trent (Alexander-Arnold) nos traiu um pouco durante todo o tempo em que esteve no clube e também no último ano, quando não concedeu entrevistas e nem disse nada. Falava-se muito sobre ele, Salah e Van Dijk, mas esses dois diziam constantemente à imprensa que queriam ficar. Trent permaneceu em silêncio sobre o assunto, é daí que vem a frustração dos torcedores", começou por dizer Carregher.
Carregher ironizou escolha de Arnold pelo Real Madrid
Jamie Carragher, ídolo e uma das grandes personalidades ligadas ao Liverpool, atribui as vaias à maneira como Alexander-Arnold se comportou nos anos anteriores à sua saída para o Real Madrid:
"Os torcedores decidem que tipo de reação ele recebe. A razão pela qual foi ruim é porque Trent, durante os seus 20 anos como 'red', exercia o papel de 'sou um torcedor em campo'. Os torcedores no estádio não iriam de graça jogar no Real Madrid. Tudo bem, é a carreira dele, e ele só tem uma. Ele é jovem e já teve muito sucesso [...] Mas se o que ele disse quando chegou ao Liverpool for verdade, que este era o único clube do qual queria ser capitão e se tornar uma lenda, então ele não sairia logo depois de ganhar um título da Premier League e com a chance de ganhar outros como o seu clube. Você vai para um clube que te derrotou em duas finais de Champions League?", questionou o ex-jogador.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias