Ídolo do Liverpool ataca estrela do Real Madrid após vitória

O Real Madrid teve uma noite para esquecer em Anfield, na última terça-feira (4), ao perder para o Liverpool por 1 a 0. Após o confronto, Trent Alexander-Arnold foi alvo de críticas de Jamie Carragher, ídolo dos Reds e agora comentarista na Inglaterra. O lateral-direito enfrentou pela primeira vez seu clube de origem e recebeu muitas vaias ao entrar em campo.

"Grande parte disso se deve ao fato de que eles sentem que Trent (Alexander-Arnold) nos traiu um pouco durante todo o tempo em que esteve no clube e também no último ano, quando não concedeu entrevistas e nem disse nada. Falava-se muito sobre ele, Salah e Van Dijk, mas esses dois diziam constantemente à imprensa que queriam ficar. Trent permaneceu em silêncio sobre o assunto, é daí que vem a frustração dos torcedores", começou por dizer Carregher.

Arnold teve seu mural pichado em Anfield após Liverpool x Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Carregher ironizou escolha de Arnold pelo Real Madrid

Jamie Carragher, ídolo e uma das grandes personalidades ligadas ao Liverpool, atribui as vaias à maneira como Alexander-Arnold se comportou nos anos anteriores à sua saída para o Real Madrid:

"Os torcedores decidem que tipo de reação ele recebe. A razão pela qual foi ruim é porque Trent, durante os seus 20 anos como 'red', exercia o papel de 'sou um torcedor em campo'. Os torcedores no estádio não iriam de graça jogar no Real Madrid. Tudo bem, é a carreira dele, e ele só tem uma. Ele é jovem e já teve muito sucesso [...] Mas se o que ele disse quando chegou ao Liverpool for verdade, que este era o único clube do qual queria ser capitão e se tornar uma lenda, então ele não sairia logo depois de ganhar um título da Premier League e com a chance de ganhar outros como o seu clube. Você vai para um clube que te derrotou em duas finais de Champions League?", questionou o ex-jogador.

