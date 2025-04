Griezmann comemora aniversário de três filhos que nasceram no mesmo dia

O dia 8 de abril é mais do que especial para o atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. Isso porque o francês comemora o aniversário de seus três filhos, nascidos em anos diferentes. Casado com a psicóloga e blogueira Erika Choperen desde 2017, o casal carrega a coincidência de ter três filhos nascidos no mesmo dia, mas em anos distintos.

A primogênita é Mia, que nasceu no dia 8 de abril de 2016. Três anos depois, na mesma data, o casal presenciou o nascimento de Amaro. Em 2021, Griezmann e a esposa tiveram a caçula Alba. Os três completam 9, 7 e 4 anos, respectivamente.

Nas redes sociais, o Atlético de Madrid festejou o aniversário das crianças de Griezmann com um vídeo da família, em colaboração com Erika Choperen. Em 2021, o atacante francês comentou sobre a curiosidade à revista "GQ".

- Não tenho uma poção mágica ou algo assim para explicar. Quando você está calmo, relaxado em suas férias, sem a pressão de jogos ou treinos, as coisas acontecem naturalmente - comentou.

Griezmann joga na seleção da França desde 2014, quando estreou em amistoso contra a Holanda, e é atualmente o quarto colocado em quantidade de jogos e artilharia da história da nação, com 137 partidas disputadas e 44 gols marcados. Ele conquistou a Copa do Mundo de 2018 e chegou à final da competição em 2022.