Steve McManaman, ídolo do Liverpool, foi convidado pela "TNT Sports" para definir a escalação ideal do confronto entre Arsenal e Real Madrid, que acontece nesta terça-feira (8), pela ida das quartas de final da Champions League. E as respostas do ex-jogador não agradaram à opinião pública.

O ex-meia, ao montar sua formação, escolheu nove jogadores merengues, e apenas dois dos Gunners. Nas redes sociais, torcedores ingleses brincaram com a situação e apontaram um certo "clubismo" do inglês na situação.

⚽ Veja as comparações de McManaman em Arsenal x Real

⚽ David Raya ou Courtois? "Courtois"

⚽ Ben White ou Carvajal? "Carvajal"

⚽ Gabriel Magalhães ou Rüdiger? "Rüdiger"

⚽ William Saliba ou Alaba? "Eu vou com Saliba agora, mas na carreira, escolheria Alaba"

⚽ Timber ou Mendy? "Timber"

⚽ Thomas Partey ou Modric? "Pergunta idiota, Modric"

⚽ Declan Rice ou Valverde? "Eu adoro os dois. Escolho Fede (Valverde), mas também adoro Declan"

⚽ Odegaard ou Bellingham? "De novo, não posso não ir com Jude"

⚽ Saka ou Rodrygo? "Rodrygo"

⚽ Havertz ou Mbappé? "(risos) Mbappé"

⚽ Martinelli ou Vini Jr? "Vini Jr"

McManaman foi revelado pelas categorias de base do Liverpool, e passou nove anos entre os prifissionais dos Reds. Em 1999, o britânico escolheu um movimento rumo ao Real, e tornou-se o primeiro nascido no país a vencer a Champions por um clube fora de seu território. Com a era dos Galáticos de Florentino Pérez, o central perdeu espaço e optou por deixar a Espanha, retornando para o Reino Unido a fim de vestir a camisa do Manchester City, onde teve passagem discreta e se aposentou em 2005.

➡️ Arsenal x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

A bola rola para Arsenal e Real Madrid às 16h (de Brasília) desta terça (8), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela ida das quartas da Champions. A volta acontecerá em oito dias, no mesmo horário, mas em palco diferente: o Santiago Bernabéu. Quem avançar enfrenta o qualificado de PSG x Aston Villa.