Brasileiro da Premier League é alvo de gigantes da Europa

(Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 11:49 • Newcastle (ING)

Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle e da Seleção Brasileira, segue sendo 'sonho' de diversos gigantes da Europa: Arsenal, Manchester City e PSG estão na linha de frente para contratá-lo ao fim da temporada. Os Magpies acredita que o jogador rejeitará qualquer possível mudança para permanecer no clube depois da assinatura do novo contrato.

O Arsenal tem interesse no jogador da Seleção desde quando ainda atuava pelo Lyon, os Gunners estão prontos para agir no mercado e atrair o jogador pagando a multa rescisória.

O novo acordo do brasileiro de 26 anos com o Newcastle inclui uma cláusula de cerca de 100 milhões de libras, contudo, o clube minimizou quaisquer sugestões que pudessem considerar uma oferta pelo atleta e acreditam que ele seja uma chave para o sucesso da equipe no futuro.

(Foto: LINDSEY PARNABY / AFP)

Apesar da campanha difícil do Newcastle nos campeonatos nacionais e Europa, Bruno Guimarães tem impressionado desde que chegou ao mais recente clube 'bilionário', registrando 12 gols em 44 jogos nesta temporada. A equipe do norte da Inglaterra acredita firmemente que o volante não pretende deixar o clube, mas se ficar claro que ele quer sair, a situação pode mudar muito rapidamente.