De maneira épica, o Palmeiras derrotou o Independiente del Valle por 3 a 2, de virada, fora de casa, e segue invicto na atual edição da Copa Libertadores.

Herói do Verdão no duelo, Luis Guilherme saiu do banco de reservas para marcar o gol que garantiu a vitória nos acréscimos da segunda etapa.

No vestiário, o técnico Abel Ferreira pediu concentração para os jogadores que iniciaram o confronto no Equador e cobrou atenção para aqueles que entrariam no decorrer da partida, caso de Luis Guilherme.

Confira no vídeo acima os bastidores do discurso do treinador português antes da virada histórica do Palmeiras.

PALMEIRAS ENTRE OS CLUBES BRASILEIROS NA LIBERTADORES

▪️ Brasileiro com mais finais disputadas: 6 (1961, 1968, 1999, 2000, 2020 e 2021) ao lado do São Paulo;

▪️ Brasileiro com mais títulos: 3 (1999, 2020 e 2021) ao lado de Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo;

▪️ Brasileiro com mais gols marcados: 458 gols;

▪️ Brasileiro com mais vitórias: 134 triunfos;

▪️ Brasileiro com mais participações na história: 24 edições disputadas.

O Palmeiras de Abel Ferreira derrotou o Independiente del Valle por 3 a 2, de virada, em Quito, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)