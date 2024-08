Vai apostar? Assista a Jagiellonia x Ajax no Lance! e dê seus palpites

Assista a Jagiellonia x Ajax no Lance! (Foto: Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro

Jagiellonia e Ajax duelam pelo jogo de ida dos playoffs da Europa League nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente. A decisão terá transmissão do Lance!, a nova casa da Europa League e da Conference League.

Com isso, confira algumas dicas do Lance! para apostar no jogo dos play-offs da competição continental do segundo escalão da Europa.

Jagiellonia Bialystok

Na temporada de 2024-2025, o Jagiellonia Bialystok já fez cinco jogos no torneio local com uma campanha de três vitórias e uma derrota, tendo marcado nove gols e sofrido seis. A derrota veio justamente no último jogo contra o Krakow por 4-2, jogando em casa. Na Liga Europa, o time pega um adversário complicado e tentará surpreender na rodada.

O principal nome da equipe é o meia-armador Kubicki, que é o artilheiro do time na liga polonesa até aqui, com três gols. O experiente Jesús Imaz, de 33 anos, também é uma boa arma ofensiva para a equipe. Com a eliminação na Champions, o Jagiellonia não vence há três partidas, desde o início de agosto.

Ajax

Enquanto isso, o Ajax não teve uma boa temporada em 2023/2024, com 56 pontos na quinta colocação do campeonato holandês, tendo uma campanha de 15 vitórias, 11 empates e oito derrota, além de74 gols marcados e 61 sofridos. O time se classificou apenas para a Liga Europa e deve ter uma diminuição nos investimentos por conta disso.

Como de costume, o time conta com uma série de jogadores promissores. A aposta da temporada é mesclar jogadores jovens como Mika Godts e Kristian Hlynsson com a experiência de Jordan Henderson, ex-Liverpool, e Steven Berghius. Também é interessante ficar de olho nos atacantes Chuba Akpom e Brian Brobbey.

O Ajax é favorito para o confronto, apesar da recente fase irregular, visto que o Jagiellonia Bialystok não possui histórico marcante em competições continentes. Assim, a dica de aposta para o jogo da Europa League é +1,5 gols no primeiro tempo e vitória do Ajax.

Ajax é um dos favoritos ao título da Europa League (Foto: Divulgação/Ajax)

🩻 RAIO-X DO EMBATE

Jagiellonia e Ajax nunca se enfrentaram na história do futebol europeu. Aliás, o time polonês jamais enfrentou uma equipe holandesa em partidas oficiais. Por outro lado, o Ajax jamais perdeu para times da Polônia: são seis jogos, com cinco vitórias e um empate.

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Bialystok, em Białystok, Polônia

📺 Onde assistir: Lance!

📝 ESCALAÇÕES

⚽ JAGIELLONIA (Técnico: Adrian Siemieniec)

Abramowichz; Sacek, Haliti, Dieguez, Braganca; Villar, Nene, Romanczuk, Churlinov; Kubicki; Diaby.



⚽ AJAX (Técnico: Francesco Farioli)

Pasveer; Gaeei, Sutalo, Janse, Hato; Hlynsson, Mannsverk, Van den Boomen; Traoré, Brobbey, Godts.