Vai apostar? Assista a PAOK x Shamrock Rovers no Lance! e dê seus palpites

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro

PAOK e Shamrock Rovers duelam pelo jogo de ida dos play-offs da Europa League nesta quinta-feira (22), às 14h30 (horário de Brasília). As equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente. A decisão terá transmissão do Lance!, a nova casa da Europa League e da Conference League. Com isso, confira algumas dicas do Lance! para apostar no jogo dos play-offs da competição continental do segundo escalão da Europa.

Apesar de abrir a temporada sendo eliminado nas qualificatórias da Champions League, o PAOK abriu o campeonato grego com vitória sobre o Panserraikos, por 3 a 2.

O que chama atenção do desempenho dos gregos é a defesa: a temporada anterior, terminou a competição em 1º lugar, com uma média de mais de 2 gols marcados por partida e um número baixo de gols sofridos.

Mesmo sem o craque brasileiro Taison, fora dos relacionados por lesão, o PAOK é o favorito à vencer o primeiro jogo, principalmente pelo fator casa. No entanto, a dica de aposta para o jogo da Europa League é +0,5 gols no primeiro tempo e vitória do PAOK.

Sakis Mitrolidis / AFP

🩻 RAIO-X DO EMBATE

PAOK e Shamrock Rovers já se encontraram em uma outra ocasião na Europa League. Na fase de grupos da edição de 2011-12, os dois times caíram juntos no grupo A, e os dois confrontos foram vencidos pelos gregos: 2 a 1 em casa e 3 a 1 na Irlanda. A chave, que ainda contava com Rubin Kazan e Tottenham, acabou sendo liderada pelo próprio PAOK - com direito a eliminação dos Spurs -, mas o time não passou da Udinese, ainda nos 16 avos de final. Os Rovers, por outro lado, ficaram na lanterna.

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Toumba, em Salônica, na Grécia

📺 Onde assistir: Lance!

📝 ESCALAÇÕES

⚽ PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)

Dominik Kotarski; Joan Sastre, Tomasz Kedziora, Ivan Näsberg e Abdul Rahman Baba; Magomed Ozdoev e Stefan Schwab; Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias e Taison; Brandon Thomas



⚽ SHAMROCK ROVERS (Técnico: Stephen Bradley)

Leon Pöhls; Daniel Cleary, Roberto Lopes e Sean Hoare; Josh Honohan, Dylan Watts, Gary O'Neill e Trevor Clarke; Darragh Nugent e Neil Farrugia; Aaron Greene