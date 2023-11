Uruguai e Bolívia vão se enfrentar nesta terça-feira (21), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção uruguaia vem embalada pela vitória contra a Argentina em La Bombonera; os visitantes também estão bem, vindo de triunfo sobre o Peru por 2 a 0, na despedida do ídolo Marcelo Moreno em La Paz. A partida será transmitida pelo SporTV.