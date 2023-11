CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> Provocação! O volante Ugarte, do Uruguai, discutiu com De Paul, da Argentina, e fez um gesto obsceno fazendo alusão a sexo oral.

> Suárez faria! Darwin Núñez recebeu livre dentro da área, ajeitou o corpo e chutou para fora, perdendo grande chance para o Uruguai.

> De lateral para lateral. Uruguai abriu o placar com Ronald Araújo, aproveitando o cruzamento de Viña.

> Na trave! Messi cobrou falta com perfeição, mas a bola bateu caprichosamente no travessão.

> Caixão fechado! Darwin Núñez teve mais uma chance no contra-ataque, mas dessa vez acertou o alvo para decretar a vitória do Uruguai