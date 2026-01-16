menu hamburguer
Onde Assistir

Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 22ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
14:30
Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam neste sábado (17), às 14h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em City Ground, em Nottingham (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo

nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NOT
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
22ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
City Ground, em Nottingham (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt, James Mainwaring e Thomas Kirk (quarto árbitro)
Var
Darren England (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)
Onde assistir

Líder da Premier League, o Arsenal chega ao confronto como favorito, mesmo atuando fora de casa. A equipe apresenta regularidade ao longo da temporada, mantém-se no topo da tabela do Campeonato Inglês. O momento recente reforça esse cenário, com o time invicto nas últimas cinco partidas, somando quatro vitórias e um empate.

continua após a publicidade

O Nottingham Forest, por sua vez, atravessa uma fase negativa e segue na luta contra o rebaixamento. Em casa, a equipe tenta reagir após uma sequência de resultados desfavoráveis que comprometeram sua campanha. Nas últimas cinco rodadas do campeonato, o Forest acumulou quatro derrotas e apenas uma vitória, desempenho que evidencia a dificuldade em encontrar consistência na competição.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Forest 🆚 Arsenal
22ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: Darren England (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Elliot Anderson e Nicolas Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Gyokeres e Leandro Trossard.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST
Jogadores de Arsenal e Nottingham Forest disputam bola em jogo da Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias