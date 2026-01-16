Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam neste sábado (17), às 14h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Premier League. A partida será realizada em City Ground, em Nottingham (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo NOT ARS 22ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília) Local City Ground, em Nottingham (ING) Árbitro Michael Oliver Assistentes Stuart Burt, James Mainwaring e Thomas Kirk (quarto árbitro) Var Darren England (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR) Onde assistir

Líder da Premier League, o Arsenal chega ao confronto como favorito, mesmo atuando fora de casa. A equipe apresenta regularidade ao longo da temporada, mantém-se no topo da tabela do Campeonato Inglês. O momento recente reforça esse cenário, com o time invicto nas últimas cinco partidas, somando quatro vitórias e um empate.

continua após a publicidade

O Nottingham Forest, por sua vez, atravessa uma fase negativa e segue na luta contra o rebaixamento. Em casa, a equipe tenta reagir após uma sequência de resultados desfavoráveis que comprometeram sua campanha. Nas últimas cinco rodadas do campeonato, o Forest acumulou quatro derrotas e apenas uma vitória, desempenho que evidencia a dificuldade em encontrar consistência na competição.

Tudo sobre o jogo entre Nottingham Forest e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Forest 🆚 Arsenal

22ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Michael Oliver

🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Thomas Kirk (quarto árbitro)

📺 VAR: Darren England (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)

Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Elliot Anderson e Nicolas Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Gyokeres e Leandro Trossard.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial