Dupla do Manchester United fala sobre título da Premier League: 'Sonho'



Amad Diallo e Bryan Mbeumo acreditam que o Manchester United pode voltar ao topo da Inglaterra em um futuro próximo. Em entrevista exclusiva à "Sky Sports", a dupla afirmou que conquistar a Premier League dentro de dois anos é um "sonho possível", apesar da irregularidade da equipe sob o comando de Ruben Amorim.

No último domingo, o United virou para cima do Crystal Palace fora de casa, mas segue oscilando na temporada. O time já venceu Liverpool e Chelsea, porém ainda convive com tropeços marcantes — como a derrota para o Everton, que atuou com um jogador a menos.

Mesmo assim, o clima no clube é de otimismo. Com as chegadas de Mbeumo e Matheus Cunha, o setor ofensivo ganhou força, e Amad tem sido um dos destaques. Apesar de ocupar apenas o sétimo lugar, o United está a apenas quatro pontos do Manchester City, vice-líder.

Questionado sobre o que espera do time daqui a duas temporadas, Amad respondeu:

— Honestamente, por que não vencer a liga? Sonhar é possível, não?"

Mbeumo concordou:

— Se você vem para o Manchester United, é para ganhar títulos. A Premier League é um deles, então por que não?"

Mudança de mentalidade

Para Amad, a equipe evoluiu tanto em desempenho quanto em atitude após a campanha desastrosa da última temporada, quando terminou na 15ª posição — a pior da história moderna do clube.

— Ano passado entrávamos em campo já pensando que perderíamos. Este ano é diferente: outra energia, outra mentalidade. Estamos melhores e vamos melhorar ainda mais — disse o marfinense.

Apesar disso, o United soma 21 pontos em 13 rodadas, média de 1,61 por jogo — acima dos 1,18 de Amorim desde que chegou ao clube, mas ainda distante do índice de Erik ten Hag (1,72).

A adaptação da dupla e a parceria pela direita

Mbeumo, contratado junto ao Brentford, é o artilheiro da equipe na Premier League com cinco gols. O camaronês admitiu que sua adaptação não foi simples, mas disse que o elenco o ajudou a evoluir dentro e fora de campo.

Bryan Mbeumo assinou contrato com o Manchester United no começo desta temporada (Foto: Divulgação/Manchester United)

Ele e Amad se tornaram uma arma pela faixa direita, com combinações que geraram gols contra Liverpool e Tottenham.

— Criamos uma boa relação. Falamos a mesma língua, e isso facilita muito. Durante e depois dos jogos, conversamos sobre jogadas e ajustes. Fica mais fácil entender o que cada um quer — explicou Mbeumo.

A dupla estará em campo novamente nesta quinta-feira, quando o Manchester United recebe o West Ham em Old Trafford buscando embalar após a vitória sobre o Palace.

