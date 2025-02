O Manchester United planeja reforçar o elenco com pelo menos três contratações na janela do verão europeu, dentro de cinco meses. Segundo o portal "Fichajes", a intenção da diretoria é buscar aquisições de custo baixo ou nulo para inflar o plantel comandado por Rúben Amorim.

O principal alvo é o defensor Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen. Definido pelo técnico espanhol Xabi Alonso como "um dos melhores do mundo", o zagueiro deixará a equpe alemã sem custos ao final de 2024-25 e está na mira dos Red Devils. O nome, que já interessou Barcelona e Bayern de Munique nas últimas duas janelas, chegaria para suprir as prováveis saídas de Lindelof e Jonny Evans, que não devem permanecer em Old Trafford, e tentar resolver o excesso de problemas no setor.

Já os outros dois atletas que interessam são companheiros no Lille. Angel Gomes, meia-atacante, e Jonathan David, centroavante, podem ser contratados a partir de julho. O primeiro, revelado pelas categorias de base do clube inglês, abriu as portas para um retorno, enquanto o segundo entrou em evidência na Europa por gols importantes na Champions League, onde os franceses avançaram direto às oitavas de final. O vínculo da dupla também expira ao fim do primeiro semestre deste ano.

Éderson, ex-Corinthians, é outra opção. Com a possível reformulação no elenco, Casemiro pode deixar os Diabos Vermelhos e deixar um vazio entre os volantes. O brasileiro, atualmente em grande forma na Atalanta, pode ser contratado, mas o valor elevado (cerca de R$ 300 milhões), por enquanto, trava o avanço de conversas.

👹 Como está o United atualmente?

Na janela do inverno europeu, o Manchester acertou o empréstimo de quatro jogadores, incluindo o brasileiro Antony e o badalado atacante Rashford, após briga com o treinador. A única aquisição foi Patrick Dorgu, que chegou para reforçar a lateral-esquerda por 30 milhões de euros junto ao Lecce (R$ 178,7 milhões na cotação atual).

O United ocupa atualmente apenas a 13ª colocação na Premier League, com 29 pontos em 24 jogos. As chances de conquistar um título na temporada atual ainda existem, já que a equipe segue viva na Europa League e na Copa da Inglaterra.