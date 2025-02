No comando técnico de Ruben Amorim, o Manchester United deverá passar por uma reformulação em seu elenco, com o volante Casemiro sendo liberado pelo clube. Nesse sentido, os Red Devils pensam em substituir o meia por um brasileiro: Éderson, ex-jogador do Corinthians. A informação foi publicada pelo portal inglês "Football Today".

Após carreira vitoriosa no futebol espanhol, Casemiro chegou ao United em 2022 por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões, na cotação da época), com quatro temporadas de contrato. Em 105 partidas pelos Red Devils, o brasileiro não conseguiu repetir o desempenho de alto nível apresentado em nove anos de Real Madrid, o que resultou em críticas da torcida e da imprensa inglesa.

O United, por sua vez, busca um novo nome na posição para a próxima temporada. Éderson, de 25 anos, é observado pela diretoria inglesa como a reposição ideal. O jogador da Atalanta jogaria ao lado do uruguaio Manuel Ugarte, em uma dupla de volantes. Segundo o "Football Today", o United oferecerá 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para garantir um acordo na janela de transferências do verão europeu.

Carreira de Éderson

Nascido em Campina Grande, no Mato Grosso do Sul, Éderson é um volante de 1,85m. Revelado pelo Depostiva Brasil, o meia teve passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza no futebol brasileiro. Ele foi vendido para a Salernitana no dia 28 de janeiro de 2022, sendo contratado junto ao Corinthians por 6,5 milhões de euros.

Seis meses depois, a Atalanta pagou 15 milhões de euros (R$ 83 milhões) pela aquisição do jogador. No clube de Bérgamo, Éderson tem 124 atuações, com 12 gols e quatro assistências.

