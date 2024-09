Cartaz preto ao lado esquerdo da imagem fazia saudação a Hansi Flick (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 10:55 • Barcelona (ESP)

A Uefa definiu, nesta sexta-feira (27), uma punição ao Barcelona na Champions League. Na derrota para o Monaco por 2 a 1, na última semana, um torcedor levou um cartaz contendo uma mensagem ao técnico Hansi Flick, com a mensagem "Flick Heil", fazendo referência à uma saudação nazista.

➡️ Autor de injúrias raciais contra Vini Jr tem sentença anunciada na Espanha

Como sanção, a entidade proibiu o clube de ter torcedores no próximo jogo como visitante na competição continental. Além disso, a diretoria precisará desembolsar 10 mil euros (cerca de R$ 60 mil na cotação atual) como multa.

- O Barcelona informa que acatará essa sanção e rechaça qualquer tipo de apologia da violência. Reforçaremos as medidas atuais e empregaremos as ações adicionais que sejam adequadas para evitar que esses acontecimentos se repitam no futuro, bem como para sancionar os responsáveis - comunicou o clube.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A próxima saída dos catalães na competição acontecerá no dia 6 de novembro, visitando o Estrela Vermelha na Sérvia. Antes, mandarão dois jogos no Olímpico de Montjuïc: Young Boys, no dia 1 de outubro, e Bayern de Munique, três semanas depois.

Hansi Flick foi alvo de homenagem de cunho nazista que gerou punição da Uefa ao Barcelona (Foto: Miguel MEDINA / AFP)