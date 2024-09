James Rodríguez em ação pela Colômbia na Copa América 2024. (Foto: Logan Riely/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP)







Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O retorno de James Rodríguez ao futebol europeu não tem sido como o fã do jogador colombiano esperava. Depois de ter sido eleito o melhor jogador da Copa América 2024, o meia deixou o São Paulo rumo ao Rayo Vallecano com a expectativa de voltar a ser protagonista no Velho Continente, o que não se tornou uma realidade. Pelo menos ainda.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quando chegou ao Brasil, para vestir a histórica camisa dez do São Paulo. James colocou uma grande expectativa no torcedores tricolores. Expectativa essa que não se cumpriu. É bem verdade que a conquista da Copa do Brasil pode ser considerado um “título culposo”. Na mesma linha de um trabalho na época de escola que você não ajuda em nada no processo, mas assina o nome no final e leva a nota.

O que piora a frustração do time de São Paulo é que enquanto o meia não desempenhava no Brasil, com a camisa da Colômbia, James conseguia mostrar o seu melhor futebol. A passagem se encerrou com um acordo de rescisão entre as duas partes. Foram apenas 22 jogos, dois gols marcados e quatro assistências.

A maior discrepância de atuação entre clube e seleção foi na Copa América 2024. James foi vice-campeão da competição e eleito o melhor jogador do torneio. O desempenho chegou a fazer com que parte da torcida acreditar que o meia ainda poderia mostrar seu melhor futebol no Brasil. No fim, os tricolores nem tiveram oportunidade de tirar essa dúvida.

Porém, a sina continuou. James retornou ao futebol europeu e seguiu não conseguindo mostrar o seu melhor futebol por clubes. Até o momento, no Rayo Vallecano, foram apenas 20 minutos com a camisa do time espanhol em um mês de casa. Na última partida, contra o Girona, o jogador sequer saiu do banco. Na Data Fifa mais recente, o meia anotou mais duas boas atuações com a camisa da Colômbia.