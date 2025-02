Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. Savinho, camisa 26 dos Citizens, afirmou que não esperava participar do duelo no primeiro mata-mata da competição.

Na história recente da Champions, Manchester City e Real Madrid foram campeões nas últimas três edições do torneio. O clube inglês venceu na edição 2022/23, e os espanhóis conquistaram em 2021/22 e 2023/24.

Nesse sentido, Savinho defende que ambos os clubes deveriam estar classificados antecipadamente para as oitavas de final da competição.

— Acho que nós, como Manchester City, não podemos estar nos playoffs. Devemos chegar à próxima fase de uma forma mais convincente. Vale ressaltar também que o Real Madrid, com todo o peso que tem na camisa, não deveria estar nos playoffs também — disse Savinho.

As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem. O Real Madrid ficou em 12º lugar na tabela geral, enquanto o City se classificou na última rodada em 22º. Quem avançar no duelo — que se repete pela quarta temporada seguida — aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

Manchester City x Real Madrid em Champions League

Com 12 confrontos oficiais na competição, o equilíbrio é a marca registrada desse embate. O City venceu 4 vezes, enquanto o Real Madrid saiu vitorioso em 3 oportunidades, e ainda houve 5 empates. No total, foram marcados 39 gols, sendo 21 pelos ingleses e 18 pelos espanhóis.