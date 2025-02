Pep Guardiola concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (10), antecedendo o duelo entre Manchester City e Real Madrid, pelos play-offs da Champions League. A má fase vivida por sua equipe ao longo da temporada foi tema da coletiva, mas o comandante optou por minimizar uma possível queda do cargo em caso de eliminação no clássico continental.

continua após a publicidade

➡️ Savinho, do City, manda recado para o Real Madrid: ‘Não deveria estar nos playoffs’

- Meu futuro não está em perigo. Eu não sei se avisam a médicos, arquitetos ou professores se ele está fazendo alguma coisa para manter seu cargo. Sei que em todos os campos que vou, cantam que serei demitido no dia seguinte quando perco, mas sei também que não estou arriscando meu lugar. Hoje penso dessa maneira. Amanhã podem me jogar na rua, mas não tenho esse sentimento ainda - afirmou o espanhol.

Eliminados da FA Cup e longe da liderança na Premier League, os Cityzens só enxergam a Champions como a chance real de um grande título até o momento. Entretanto, os tropeços na fase de liga anteciparam à repescasgem um grande confronto em seu caminho. Esta será a quarta temporada seguida em que as duas equipes se enfrentam por uma vaga na fase seguinte do torneio.

continua após a publicidade

Pep, porém, ignorou a rivalidade que naturalmente se ergueu entre os dois times e ignorou qualquer tipo de favoritismo no embate, mantendo os dois clubes no mesmo patamar em sua análise.

- Acho que nos últimos anos jogamos um contra o outro em oito jogos, com resultados bons e ruins. Não é normal jogar tantas vezes seguidas. Poucos na Europa têm a história do Madrid, e sempre é difícil. Me sinto otimista. Façam o que queiram em relação ao favoritismo. Sabemos que a eliminatória será dura, e quando é assim, pouco importa ser favorito ou não.

continua após a publicidade

➡️ Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pep Guardiola comanda o Manchester City desde a temporada 2016-17 (Foto: Paul Ellis / AFP)

📆 Quando será o jogo entre o City de Guardiola e o Real?

A bola rola para Manchester City e Real Madrid às 17h (de Brasília) desta terça-feira (11). A ida acontece no Etihad Stadium, com mando dos ingleses; os dois se reencontram para a volta oito dias depois, no Santiago Bernabéu.