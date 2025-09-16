Entre os 36 clubes participantes da Champions League, 55 brasileiros se destacam em seus clubes. Dentre eles, o Lance! aponta alguns craques de bola que o mundo todo está de olho nesta fase de liga da competição europeia.

👑Real Madrid

É impossível falar de destaques brasileiros e não mencionar o Real Madrid. O clube espanhol conta com Éder Militão, Endrick, Rodrygo e Vini Jr. para a competição. Dos quatro, apenas Rodrygo e Endrick parecem não ser prioridade máxima Xabi Alonso.

Apesar de não estar sendo figurinha carimbada entre os titulares do Real, o técnico Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva nesta sexta (12) e admitiu que pode escalar Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo juntos no ataque da equipe.

Vini Jr, Rodrygo e Militão são bi-campeões da Champions League (Foto: ANDER GILLENEA/AFP)

🔵Chelsea

O Chelsea conta com os brasileiros Andrey Santos, Estêvão e João Pedro no seu elenco. Com exceção da joia do Palmeiras, que ainda não recebeu muitos minutos pelos Blues, tanto Andrey quando João Pedro já provaram seu valor, inclusive com excelentes atuações no Mundial de Clubes da Fifa.

🔴Arsenal

No Arsenal, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli representam o Brasil. Os jogadores da Seleção Brasileirão são peças-chave no esquema de Mikel Arteta.

🥖PSG

A lista de brasileiros na Champions inclui jogadores em todas as posições. O PSG, atual campeão da competição, mantém três brasileiros: o goleiro Renato Marin, além dos zagueiros Lucas Beraldo e Marquinhos. Estes dois últimos foram campeões na temporada 2024/25, quando o clube francês venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na final disputada na Allianz Arena, em maio deste ano.

Raphinha falou sobre Marquinhos e Beraldo, que não tiveram tempo de férias até o mometo para jogar o Mundial (Foto: Divulgação/PSG)

⭐Outros destaques individuais da Champions League

Outros brasileiros de destaque na competição incluem Alisson (Liverpool), Savinho (Manchester City), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Yan Couto (Borussia Dortmund), Lucas Rosa (Ajax).

Entre os 36 participantes clubes da Champions League, apenas sete equipes não contam com brasileiros em seus elencos: Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Benfica, Bodo/Glimt, Slavia Praga e Club Brugge.

⚽Jogos de hoje

A bola rola hoje com os primeiros confrontos da fase de liga em diferentes estádios. O PSV enfrenta o Union Saint-Gilloise e o Athletic Bilbao recebe o Arsenal às 13h45 (horário de Brasília). Mais tarde, às 16h, o Real Madrid joga contra o Olympique de Marselha, enquanto Benfica x Qarabag, Juventus x Borussia Dortmund e Tottenham x Villarreal completam a rodada inicial.

