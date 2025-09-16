Ídolo pede chance no Real Madrid: ‘Espero ter a oportunidade, como Xabi teve’
Guti jogou 542 partidas pelo Real Madrid e anotou 77 gols
A estreia do Real Madrid na Champions League marca o começo da carreira de José María Guti como comentarista esportivo. Em entrevista, o ídolo dos Merengues afirmou ter o desejo de ser treinador de futebol e assumir um grande clube. Nesta terça-feira (16), o Real enfrenta o Olympique de Marseille, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabeu.
Em entrevista à agência de notícias "EFE", Guti foi perguntado sobre os próximos passos da carreira e se pensa em assumir a função de treinador no futuro.
— Sempre tenho vontade de treinar, o que acontece é que eu gosto dos grandes desafios. Ainda não surgiu um grande desafio para que eu possa treinar, mas estou aberto para que isso aconteça. Gostar de ser comentarista, eu gosto, mas me vejo no banco de reservas e espero ter a oportunidade, como teve Xabi Alonso, de treinar um clube grande. — afirmou Guti
Guti falou sobre sua relação com o Real Madri. Pelos Merengues, o ex-jogador atuou por quinze anos na equipe principal, venceu três Champions League e cinco Campeonatos Espanhóis.
— Satisfação de poder ter subido das categorias de base e de ter estado muitos anos. Muitos jogadores da base estrearam no Real Madrid, mas o grande desafio foi ter permanecido 15 anos no time principal. Esse é um grande desafio, vindo de baixo, com grandes nomes sempre lá, o que dificultava jogar — disse o ex-meia.
Por fim, o espanhol falou sobre o novo formato da Champions League. Para Guti, a fase de liga possibilita o encontro das grandes potências do continente logo no início da competição.
— Gostei, porque no final da fase de grupos, a classificação estava um pouco abaixo do normal; para as equipes grandes, era praticamente impossível serem eliminadas. Agora, quando você tem que enfrentar equipes grandes desde o início, precisa ser consistente para progredir. — finalizou o ídolo do Real Madrid.
Real Madrid na Champions
Maior campeão da competição com 15 troféus, o Real Madrid inicia sua trajetória em busca de mais uma taça da Orelhuda. Sob o comando do novato Xabi Alonso, os Merengues chegam confiantes, impulsionados pelo bom desempenho no início da temporada da La Liga, com quatro vitórias e 100% de aproveitamento.
