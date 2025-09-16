menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ídolo pede chance no Real Madrid: ‘Espero ter a oportunidade, como Xabi teve’

Guti jogou 542 partidas pelo Real Madrid e anotou 77 gols

Xabi Alonso durante o jogo entre Real Madrid e Juventus, pelo Mundial de Clubes
imagem cameraGuti e Xabi Alonso dividiram o vestiário do Real Madrid em 2010 (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
11:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

A estreia do Real Madrid na Champions League marca o começo da carreira de José María Guti como comentarista esportivo. Em entrevista, o ídolo dos Merengues afirmou ter o desejo de ser treinador de futebol e assumir um grande clube. Nesta terça-feira (16), o Real enfrenta o Olympique de Marseille, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabeu.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista à agência de notícias "EFE", Guti foi perguntado sobre os próximos passos da carreira e se pensa em assumir a função de treinador no futuro.

continua após a publicidade

— Sempre tenho vontade de treinar, o que acontece é que eu gosto dos grandes desafios. Ainda não surgiu um grande desafio para que eu possa treinar, mas estou aberto para que isso aconteça. Gostar de ser comentarista, eu gosto, mas me vejo no banco de reservas e espero ter a oportunidade, como teve Xabi Alonso, de treinar um clube grande. — afirmou Guti

Guti - Real Madrid
Guti atuou de 1996 a 2010 pelo Real Madrid (Foto: AFP)

Guti falou sobre sua relação com o Real Madri. Pelos Merengues, o ex-jogador atuou por quinze anos na equipe principal, venceu três Champions League e cinco Campeonatos Espanhóis.

continua após a publicidade

— Satisfação de poder ter subido das categorias de base e de ter estado muitos anos. Muitos jogadores da base estrearam no Real Madrid, mas o grande desafio foi ter permanecido 15 anos no time principal. Esse é um grande desafio, vindo de baixo, com grandes nomes sempre lá, o que dificultava jogar — disse o ex-meia.

Por fim, o espanhol falou sobre o novo formato da Champions League. Para Guti, a fase de liga possibilita o encontro das grandes potências do continente logo no início da competição.

— Gostei, porque no final da fase de grupos, a classificação estava um pouco abaixo do normal; para as equipes grandes, era praticamente impossível serem eliminadas. Agora, quando você tem que enfrentar equipes grandes desde o início, precisa ser consistente para progredir. — finalizou o ídolo do Real Madrid.

Real Madrid na Champions

Maior campeão da competição com 15 troféus, o Real Madrid inicia sua trajetória em busca de mais uma taça da Orelhuda. Sob o comando do novato Xabi Alonso, os Merengues chegam confiantes, impulsionados pelo bom desempenho no início da temporada da La Liga, com quatro vitórias e 100% de aproveitamento.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias