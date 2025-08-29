O FC Tokyo, do Japão, confirmou sua vaga na semifinal da Copa do Imperador ao bater o Urawa Reds por 2 a 1, de virada, ontem (27), no Saitama Stadium. A vitória que garantiu a equipe na próxima fase tem sotaque sergipano. O destaque da partida foi o atacante Marcelo Ryan, artilheiro do time, que marcou os dois gols da classificação e vem se consolidando como peça-chave da equipe japonesa nesta temporada. Aos 23 anos, o atleta soma sua quarta temporada no país e projeta novos desafios para o time e para sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo encaminha venda de Cuiabano para o Nottingham Forest

- Estou muito feliz com tudo que venho construindo aqui no Japão. A vaga na semifinal veio para coroar o trabalho de toda a equipe, que batalha diariamente nos treinamentos e nunca mede esforços para evoluir. É gratificante ver o esforço de todos se transformando em resultados concretos dentro de campo - disse Marcelo Ryan.

O atacante sergipano vem mostrando uma evolução consistente desde que chegou ao país do sol nascente. Cada temporada trouxe crescimento, aprendizado e números expressivos, e a atual não é diferente. Em sua quarta temporada, Marcelo já está a apenas três gols de igualar a marca do ano anterior, mesmo com oito jogos a menos disputados até aqui.

continua após a publicidade

- Acho que o trabalho de anos que venho realizando está começando a dar frutos de forma ainda mais concreta. Conseguir marcar os dois gols dessa classificação mostra que estou colhendo os resultados de muito esforço e dedicação. Agora é continuar trabalhando firme e ajudar o FC Tokyo a conquistar ainda mais vitórias - completa o atacante.

Marcelo Ryan comemora gol pelo Tokyo FC (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

🌌 Marcelo Ryan projeta resto de temporada pelo Tokyo

Com a semifinal garantida, Marcelo mantém os pés no chão, mas já projeta metas ambiciosas para a reta final da temporada. Bater a meta de gols do ano passado e levantar o troféu da Copa do Imperador são objetivos claros para o atleta.

- Meu principal objetivo é bater a meta do ano passado e continuar evoluindo temporada após temporada. E, claro, conquistar o título da Copa do Imperador juntamente com o FC Tokyo, que tem uma equipe muito comprometida. Cada jogo agora será decisivo e estou pronto para dar meu melhor em todos eles - finaliza Marcelo Ryan, deixando claro que a missão está longe de terminar.

A semifinal da Copa do Imperador será disputada somente em novembro. O próximo compromisso do FC Tokyo e de Marcelo Ryan será no próximo domingo (31), às 7h (de Brasília), diante do Nagoya Grampus, fora de casa, pela J-League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.