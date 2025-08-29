menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Marcelo Ryan brilha em classificação do FC Tokyo à semifinal da Copa do Imperador

Atacante sergipano marcou os dois gols da virada sobre o Urawa Reds e projeta metas ambiciosas para a sequência da temporada

Marcelo Ryan - Tokyo FC
imagem cameraMarcelo Ryan comemora gol pelo Tokyo FC (Foto: Reprodução)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
23:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O FC Tokyo, do Japão, confirmou sua vaga na semifinal da Copa do Imperador ao bater o Urawa Reds por 2 a 1, de virada, ontem (27), no Saitama Stadium. A vitória que garantiu a equipe na próxima fase tem sotaque sergipano. O destaque da partida foi o atacante Marcelo Ryan, artilheiro do time, que marcou os dois gols da classificação e vem se consolidando como peça-chave da equipe japonesa nesta temporada. Aos 23 anos, o atleta soma sua quarta temporada no país e projeta novos desafios para o time e para sua carreira.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Botafogo encaminha venda de Cuiabano para o Nottingham Forest

- Estou muito feliz com tudo que venho construindo aqui no Japão. A vaga na semifinal veio para coroar o trabalho de toda a equipe, que batalha diariamente nos treinamentos e nunca mede esforços para evoluir. É gratificante ver o esforço de todos se transformando em resultados concretos dentro de campo - disse Marcelo Ryan.

O atacante sergipano vem mostrando uma evolução consistente desde que chegou ao país do sol nascente. Cada temporada trouxe crescimento, aprendizado e números expressivos, e a atual não é diferente. Em sua quarta temporada, Marcelo já está a apenas três gols de igualar a marca do ano anterior, mesmo com oito jogos a menos disputados até aqui.

continua após a publicidade

- Acho que o trabalho de anos que venho realizando está começando a dar frutos de forma ainda mais concreta. Conseguir marcar os dois gols dessa classificação mostra que estou colhendo os resultados de muito esforço e dedicação. Agora é continuar trabalhando firme e ajudar o FC Tokyo a conquistar ainda mais vitórias - completa o atacante.

Marcelo Ryan - Tokyo FC
Marcelo Ryan comemora gol pelo Tokyo FC (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

🌌 Marcelo Ryan projeta resto de temporada pelo Tokyo

Com a semifinal garantida, Marcelo mantém os pés no chão, mas já projeta metas ambiciosas para a reta final da temporada. Bater a meta de gols do ano passado e levantar o troféu da Copa do Imperador são objetivos claros para o atleta.

- Meu principal objetivo é bater a meta do ano passado e continuar evoluindo temporada após temporada. E, claro, conquistar o título da Copa do Imperador juntamente com o FC Tokyo, que tem uma equipe muito comprometida. Cada jogo agora será decisivo e estou pronto para dar meu melhor em todos eles - finaliza Marcelo Ryan, deixando claro que a missão está longe de terminar.

A semifinal da Copa do Imperador será disputada somente em novembro. O próximo compromisso do FC Tokyo e de Marcelo Ryan será no próximo domingo (31), às 7h (de Brasília), diante do Nagoya Grampus, fora de casa, pela J-League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias