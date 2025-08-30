menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Champions League: TNT terá dois novos patrocinadores

Emissora vendeu seis cotas de patrocínio máster

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
imagem cameraChampions League será transmitida pela TNT Sports mais uma vez
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
08:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Champions League 2025/2026 está começando, e a TNT Sports anunciou a lista de patrocinadores para esta edição do principal torneio do futebol europeu. A marca esportiva da Warner tem sete cotas master comercializadas para esta que será a 11ª temporada consecutiva de transmissão da competição no canal. Os patrocinadores para esta edição são C6 Bank, Hoteis.com, Claro, Ipiranga, Bet365, Betano e Superbet. As quatro primeiras já haviam patrocinado a competição na TNT Sports na última temporada, e todos os anunciantes terão ativações customizadas e multiplataformas.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- A UEFA Champions League é um campeonato estratégico para marcas que buscam impacto real e conexão com os fãs do melhor futebol do mundo. Entregamos um valor que vai muito além da transmissão, oferecendo oportunidades para que as marcas participem ativamente das conversas sobre a UCL - destacou André Gramorelli, vice-presidente de AD Sales da Warner Bros. Discovery Brasil, que completou:

- Isso é possível graças à nossa presença robusta nas mídias sociais, onde geramos um engajamento enorme, conversas relevantes e resultados reais. Entendemos os desafios dos nossos parceiros e desenhamos propostas personalizadas para cada objetivo.

continua após a publicidade

No ar

A plataforma de streaming HBO Max novamente transmite todos os 204 jogos do torneio. Já os canais de TVs por assinatura TNT e Space exibem partidas selecionadas.

Sorteio

Foram sorteados na última quinta-feira os confrontos da fase de liga da Champions League. Alguns dos principais confrontos serão Bayern de Munique (ALE) x Chelsea (ING), Real Madrid (ESP) x Manchester City (ING), Barcelona (ESP) x Paris Saint-Germain (FRA), Liverpool (ING) x Real Madrid (ESP), Chelsea (ING) x Barcelona (ESP) e Paris Saint-Germain x Bayern de Munique (ALE).

continua após a publicidade

Última vez

A última edição da Champions League foi vencida pelo Paris Saint-Germain. Na final, vitória por 5 a 0 sobre a Internazionale de Milão. Primeiro título da principal competição europeia para a equipe francesa.

Champions League - Troféu
Champions League: TNT terá dois novos patrocinadores (Foto: Reprodução)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias