Champions League: TNT terá dois novos patrocinadores

A Champions League 2025/2026 está começando, e a TNT Sports anunciou a lista de patrocinadores para esta edição do principal torneio do futebol europeu. A marca esportiva da Warner tem sete cotas master comercializadas para esta que será a 11ª temporada consecutiva de transmissão da competição no canal. Os patrocinadores para esta edição são C6 Bank, Hoteis.com, Claro, Ipiranga, Bet365, Betano e Superbet. As quatro primeiras já haviam patrocinado a competição na TNT Sports na última temporada, e todos os anunciantes terão ativações customizadas e multiplataformas.

- A UEFA Champions League é um campeonato estratégico para marcas que buscam impacto real e conexão com os fãs do melhor futebol do mundo. Entregamos um valor que vai muito além da transmissão, oferecendo oportunidades para que as marcas participem ativamente das conversas sobre a UCL - destacou André Gramorelli, vice-presidente de AD Sales da Warner Bros. Discovery Brasil, que completou:

- Isso é possível graças à nossa presença robusta nas mídias sociais, onde geramos um engajamento enorme, conversas relevantes e resultados reais. Entendemos os desafios dos nossos parceiros e desenhamos propostas personalizadas para cada objetivo.

No ar

A plataforma de streaming HBO Max novamente transmite todos os 204 jogos do torneio. Já os canais de TVs por assinatura TNT e Space exibem partidas selecionadas.

Sorteio

Foram sorteados na última quinta-feira os confrontos da fase de liga da Champions League. Alguns dos principais confrontos serão Bayern de Munique (ALE) x Chelsea (ING), Real Madrid (ESP) x Manchester City (ING), Barcelona (ESP) x Paris Saint-Germain (FRA), Liverpool (ING) x Real Madrid (ESP), Chelsea (ING) x Barcelona (ESP) e Paris Saint-Germain x Bayern de Munique (ALE).

Última vez

A última edição da Champions League foi vencida pelo Paris Saint-Germain. Na final, vitória por 5 a 0 sobre a Internazionale de Milão. Primeiro título da principal competição europeia para a equipe francesa.