A Juventus divulgou um comunicado oficial, nesta quinta-feira (16), informando que a Uefa abriu um processo disciplinar por possíveis violações do Fair Play Financeiro nos últimos três anos. O clube italiano já cumpriu uma suspensão das competições europeias na temporada 2023/24 por infrações anteriores ao FPF.

As informações sobre o relatório financeiro atual da equipe serão apresentadas na assembleia anual de acionistas marcada para 7 de novembro. No documento divulgado pela Juventus, relata que o novo procedimento aberto pela entidade europeia foca no possível excedente no parâmetro da regra de receitas para o triênio de 2022/23 a 2024/25.

A decisão da Uefa é esperada para a primavera europeia de 2026. Por enquanto, o principal risco é o de uma sanção econômica, embora em 2023 a Juventus já tenha sido desclassificada por uma temporada das competições europeias por violar algumas regras, incluindo novamente o Fair Play Financeiro.

Neste novo caso, o risco estaria mais relacionado a possíveis restrições esportivas, como limitar a inscrição de jogadores nas listas do elenco para as competições da entidade.

Khéphren Thuram em comemoração de gol no Derby d’Italia, entre Juventus e Inter de Milão (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

As regras financeiras da Uefa limitam os clubes a perdas de até 60 milhões de euros (cerca de R$ 380 milhões) em um período de três anos. Esse teto pode ser elevado em 10 milhões de euros anuais caso o clube cumpra quatro critérios que a entidade considera indicadores de "boa saúde financeira".

Como está a temporada da Juventus?

A Juventus permanece invicta na temporada, com a quarta colocação do Campeonato Italiano - três vitórias e três empates. Na Champions League, a Velha Senhora empatou com o Borussia Dortmund no empate elétrico que terminou em 4 a 4 na estreia e saiu igualado em 2 a 2 contra o Villarreal.

