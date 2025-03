O Athletic Bilbao, time que está na disputa da Europa League, pode sofrer duras sanções a nível continental. Na volta das oitavas de final da competição, diante da Roma, o time conseguiu grande virada dentro de casa, no San Mamés, mas viu parte de sua torcida se envolver em problemas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nos arredores da arena, aficionados bascos tiveram conflito com a Ertzaintza, polícia autônoma local criada há mais de 40 anos, e trocaram lançamento de objetos com as autoridades. Além disso, houve lançamento de sinalizadores e outros artefatos na esplanada local, assim como ocupação das escadas de acesso dentro do San Mamés e da fan zone da Roma.

continua após a publicidade

A entidade solicitou uma alegação de defesa por parte dos Alvirrubros, que deve ser formalizada nos próximos dias. A partir da documentação explicativa, o órgão tomará a decisão sobre sancionar ou não o Bilbao, em punição que pode variar entre multas financeiras e presença de torcedores no estádio.

Vale indicar que a Uefa marcou a final da Europa League justamente para o San Mamés. Portanto, caberá aos mandatários indicarem a punição que pode prejudicar ou limitar a ida dos aficionados à decisão, marcada para o dia 21 de maio.

continua após a publicidade

➡️ Não é só no Brasil: estádio do Real Madrid é criticado por más condições de gramado

✅ Athletic qualificado na Europa League

O Bilbao está qualificado às quartas da competição europeia. Depois de perder a ida diante da Roma por 2 a 1 no Olímpico, o time comandado por Ernesto Valverde contou com uma noite mágica no País Basco e fez 3 a 1, com direito a dois gols de Nico Williams. Agora, os Leões terão pela frente o Rangers, que superou o Fenerbahçe de José Mourinho nos pênaltis.