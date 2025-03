Dean Huijsen, zagueiro do Bournemouth, está na mira do Real Madrid para a próxima temporada, segundo o jornal espanhol "Marca". O jovem de apenas 19 anos é um dos destaques da grande campanha do time de Andoni Iraola na Premier League, e aparece na lista de grandes interesses da diretoria merengue para a janela do verão europeu.

Huijsen, revelado pela Juventus, chegou a ser emprestado para a rival Roma por seis meses no ano passado. Entretanto, a afirmação de seu futebol chegou quando os Cherries pagaram quase R$ 100 milhões por seu futebol, em julho de 2024. Desde então, o central se transformou em um dos pilares da defesa do time, que está a apenas quatro pontos da zona de qualificação para as competições europeias.

O Real ainda não deve formalizar uma proposta junto aos ingleses, mas monitora a situação. Em 2024-25, o técnico Carlo Ancelotti teve problemas na montagem de seu sistema defensivo ao perder diversos jogadores para o departamento médico. Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba sofreram lesões de longo prazo, e levaram à improvisação de atletas como Valverde e Tchouaméni, além da subida de Raúl Asencio da base para o profissional.

A possível chegada de Huijsen pode dar sequência ao planejamento geracional do presidente Florentino Pérez. A metodologia do mandatário implica em contratações de jovens que possam ficar no clube por anos e manter o nível no topo da Europa, a exemplo de Bellingham, Mbappé, Vini Jr e Rodrygo.

Atualmente, o hispano-neerlandês tem um valor de mercado avaliado em 42 milhões de euros (R$ 260,9 milhões na cotação atual). O valor representa quase o triplo do que foi pago pelo Bournemouth junto a Juventus no ato de sua contratação.

🔢 Números de Huijsen, alvo do Real Madrid, pelo Bournemouth

⚽ 27 jogos

⌛ 2.080 minutos em campo

🥅 2 gols

✅ 12 vitórias

🟰 7 empates

❌ 8 derrotas