O Alfredo Di Stéfano, estádio secundário do Real Madrid, tem sido alvo de constantes críticas. Palco de partidas dos times de base e da equipe feminina, a arena apresentou péssimas condições em seu gramado em meio a uma forte chuva no duelo com o Arsenal, pela ida das quartas de final da Champions Feminina de 2024-25.

Ian Wright, ídolo e segundo maior artilheiro da história dos Gunners, saiu em defesa das atletas inglesas e detonou a situação do Di Stéfano, que foi utilizado pelo profissional masculino durante a paralisação para obras da casa principal, o Santiago Bernabéu.

- O Real Madrid desrespeitou ambas equipes, e francamente, desrespeitou todo o futebol feminino com as condições daquele campo. É uma vergonha que essas meninas tenham que jogar nesses gramados - disparou o ex-atacante.

🗣️ Treinadora do Arsenal também criticou estádio do Real Madrid

Renée Slegers optou por se privar de polêmicas ao ser questionada se o confronto deveria ter sido no Bernabéu. Entretanto, também apontou o estado ruim da grama do Di Stéfano como motivo para uma partida sem brilho.

- Não cabe a mim criticar. Foi uma decisão do clube, e sei que a Uefa está tentando criar as melhores condições para o torneio. Claro que o clima não está sob nosso controle, mas vimos alguns jogos recentemente em que as condições do campo não foram as melhores, e acho que esse é o próximo passo que o futebol feminino precisa dar - afirmou a comandante.

Com a vitória, o Real pode perder por até um gol de diferença na Inglaterra que avança, enquanto o Arsenal necessita de três gols para a classificação. A partida acontecerá na quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING).