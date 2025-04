Nesta quinta-feira (10), aconteceram os jogos de ida das quartas de final da Europa League e da Conference League. Após polêmcia entre Matic e Onana, o Manchester United e Lyon ficaram no empate na frança. O Tottenham buscou o empate em casa contra o Frankfurt e o Chelsea venceu com tranquilidade. O Lance! destacou, a seguir, como foram os jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lyon x Manchester United

Lyon e Manchester United empataram em 2 a 2 no jogo de ida das quartas de final da Europa League, com direito a gol nos instantes finais e gol de ex-Botafogo. Thiago Almada abriu o placar para o Lyon, e Yoro e Zirkzee viraram o jogo para ops Red Devils. No último lance da partida, Rayan Cherki aproveitou rebote de Onana e carimbou o empate na frança. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (17), em Old Trafford, na Inglaterra.

continua após a publicidade

Jogadores de Lyon e Manchester United discutem em confronto pela Europa League (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Légia Varsóvia x Chelsea

O Chelsea goleou o Légia Varsóvia, da Polônia, por 3 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Conference League. Fora de casa, o time entrou em campo poupando parte dos seus titulares, com vários jovens entre os 11 iniciais. Com gols de Tyrique George e dois de Madueke, que entrou no segundo tempo, os blues garantiram uma ampla vantagem para o jogo da volta, que acontece em Stanford Bridge, em Londres (ING), na próxima quinta-feira (17).

Tottenham x Frankfurt

Mesmo jogando em casa, o Tottenham não conseguiu uma vantagem para o confronto da volta e empatou em 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt, em jogo válido pelas quartas de final da Europa League. O time alemão abriu o placar com Hugo Ekitiké, mas os Spurs buscaram o empate com Pedro Porro, ainda no primeiro tempo. O jogo marcou a volta de Richarlison aos gramados, que estava afastado por lesão desde fevereiro. O jogo de volta acontece na Alemanhã na próxima quinta-feira (17).

continua após a publicidade

Tottenham e Frankfurt empataram pela Europa League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Outros resultados

Europa League - quartas de final

A Lazio perdeu por 2 a 0 para o Bodø/Glimt, da Noruega.

Rangers e Athletic bilbao empataram em 0 a 0.

Conference League - quartas de final