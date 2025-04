Ex-jogador detona goleiro do United: ‘Um dos piores da história’

Lyon e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (10), no Groupama Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League. Durante a coletiva de imprensa na véspera da partida, o volante do Lyon, Nemanja Matic, atacou o goleiro Andre Onana, após o camaronês afirmar que o United era um time muito melhor.

- Onana disse que eles são muito melhores que nós? Quando você é um dos piores goleiros da história do Manchester United, precisa tomar cuidado com o que fala - respondeu o sérvio.

Aos 36 anos, Matic, que já defendeu o próprio Manchester United entre 2017 e 2022, foi além e citou grandes goleiros do clube para reforçar sua crítica.

- Se fosse Van der Sar, Schmeichel ou de Gea dizendo isso, ok… mas Onana, ele é um dos piores - completou.

Lyon e Manchester United se enfrentam pela Europa League

As provocações aumentam a expectativa para o confronto. O Lyon chega às quartas após eliminar o FCSB com um placar agregado de 7 a 1. Já o United avançou com uma vitória tranquila sobre a Real Sociedad, por 5 a 1 no total.

