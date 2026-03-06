Mbappé retorna à Espanha após consulta médica e foca em duelo da Champions

O atacante Kylian Mbappé está de volta à capital espanhola após passar os últimos dias em Paris focado no tratamento de seu joelho esquerdo. De acordo com o jornal "As", o jogador do Real Madrid recebeu a confirmação de que sofreu uma entorse na região e seguirá um protocolo de tratamento conservador. O principal objetivo do astro francês é acelerar a recuperação para estar à disposição do técnico Álvaro Arbeloa no decisivo confronto contra o Manchester City, válido pela Champions League, no dia 11 de março.

Busca por uma segunda opinião

A viagem à França teve como motivação a busca por uma avaliação externa detalhada. Mbappé foi examinado pelo traumatologista Bertrand Sonnery-Cottet, renomado especialista em lesões de joelho. A consulta em Paris acabou por confirmar o diagnóstico inicial que já havia sido emitido pelo departamento médico do Real Madrid, permitindo que o jogador já avançasse em parte do seu processo de recuperação durante a estadia em seu país natal.

Segundo informações do "Marca", a decisão de procurar um médico particular ocorreu em meio a uma insatisfação do atacante com os serviços médicos do clube espanhol, uma vez que o problema persiste há cerca de três meses sem uma solução definitiva. As dores começaram no dia 7 de dezembro, durante uma partida contra o Celta de Vigo, e forçaram o camisa 9 a atuar no sacrifício em diversas ocasiões ao longo das últimas semanas.

Na atual temporada, Mbappé é o artilheiro isolado tanto da Champions League, com 13 gols marcados, quanto de La Liga, onde já balançou as redes 23 vezes.

Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, por La Liga (Foto: Jose Jordan/AFP)

Desfalques e a corrida contra o tempo

Diante do quadro prolongado de instabilidade clínica, a comissão técnica do Real Madrid decidiu afastar Mbappé das atividades até que ele esteja 100% recuperado. O planejamento conservador fez com que o francês fosse desfalque no recente jogo de volta contra o Benfica, pelos playoffs das oitavas de final da Champions, partida à qual ele sequer compareceu no Santiago Bernabéu por estar em viagem médica. Anteriormente, o problema já o havia tirado de duelos contra o próprio Manchester City (em dezembro), Albacete (em janeiro) e Real Sociedad (em fevereiro).

Internamente, a diretoria e a comissão técnica tratam a presença do atacante no próximo duelo contra o City como incerta e de difícil concretização, acompanhando a evolução diária do quadro inflamatório.

