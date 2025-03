Na tarde desta quinta-feira (6), a UEFA divulgou a seleção com os 11 melhores jogadores dos jogos de ida das oitavas de final da Champions League, incluindo três atletas da Seleção Brasileira.

O goleiro Alisson (Liverpool) e os atacantes Raphinha (Barcelona) e Rodrygo (Real Madrid) foram alguns dos destaques da semana na Champions League. Eles foram incluídos na seleção dos melhores da rodada ao lado de Jurriën Timber (Arsenal), Benjamin Pavard (Inter de Milão), Emre Can (Borussia Dortmund), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Pedri (Barcelona), Martin Ødegaard (Arsenal), Morgan Rodgers (Aston Villa) e Harry Kane (Bayern de Munique).

Atruações dos jogadores da seleção brasileira na Champions League

Alisson

O goleiro do Liverpool teve uma atuação histórica contra o PSG, em Paris. Alisson fez nove defesas ao longo da partida, evitando que o time francês marcasse e garantindo a vitória por 1 a 0, um excelente resultado para o jogo de volta em Anfield.

Alisson, goleiro da Seleção, ajudou o Liverpool a obter um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final da Champions League ao fazer nove defesas (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Raphinha

O camisa 11 do Barcelona foi o herói do jogo de ida contra o Benfica, em Lisboa, ao marcar o gol da vitória aos 61 minutos. Com isso, Raphinha chegou ao seu nono gol nesta Champions League, ficando a apenas um de igualar o artilheiro Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que soma dez gols.

O atacante Raphinha, da Seleção Brasileira, marcou o gol da vitória contra o Benfica no jogo de ida oitavas de final da Champions (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Rodrygo

Rodrygo foi o grande destaque do Real Madrid na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. O brasileiro abriu o placar logo aos quatro minutos com um golaço e seguiu sendo uma peça fundamental na criação de jogadas perigosas para os Merengues.

