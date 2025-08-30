Vini Jr e Rodrygo jogam hoje? Confira provável escalação do Real Madrid
Real Madrid entra em campo neste sábado
Real Madrid e Mallorca se enfrentam neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 3ª rodada da La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). Confira a provável escalação da equipe de Xabi Alonso segundo o jornal espanhol "As".
Provável escalação do Real Madrid:
Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler; Franco Mastantuono, Vini Jr e Kylian Mbappé.
Como chega o Real Madrid para o duelo contra o Mallorca?
O Real Madrid chega embalado pelo excelente início de temporada. Com duas vitórias em dois jogos, os merengues somam 6 pontos e dividem a liderança do Campeonato Espanhol. Kylian Mbappé é o principal destaque, com três gols marcados, enquanto Vinícius Júnior contribuiu com gol e assistência na última rodada. Sob o comando de Xabi Alonso, o Real busca manter o aproveitamento perfeito antes da pausa para a Data FIFA.
Problemas na equipe
A parada para a Data Fifa será um momento de reflexão para Xabi Alonso, técnico do Real Madrid. Com um elenco recheado de astros, o comandante ainda não encontrou o equilíbrio ideal, principalmente na linha defensiva, onde surgem dúvidas sobre quem serão os titulares: Militão ou Rüdiger, na zaga, e Trent Alexander-Arnold ou Carvajal, na lateral.
Além da disputa no ataque, com o revezamento entre Vini Jr e Rodrygo, além de Brahim e Mastantuono, Xabi Alonso também encara incertezas no setor defensivo. Entre os zagueiros, Huijsen é presença constante, mas o parceiro ao seu lado ainda é indefinido. Com isso, o brasileiro Militão segue como dúvida para o treinador.
Apesar de ter feito a pré-temporada e começado como titular no primeiro jogo de La Liga, o zagueiro foi substituído por Rüdiger contra o Real Oviedo, partida em que o alemão teve bom desempenho. O histórico recente de duas lesões de LCA pesa na análise, já que o clube adota cautela em sua utilização. Asencio, zagueiro da base e titular em boa parte da última temporada, também surge como opção e aumenta a dor de cabeça de Xabi Alonso.
