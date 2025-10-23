Jornal espanhol dispara contra Salah: 'Em encrenca'

A má fase de Mohamed Salah no início da temporada 2025/26 não tem passado despercebida – e agora chegou à imprensa espanhola. O "Diario AS" publicou nesta quarta-feira (22) uma matéria fazendo duras críticas contra o atacante do Liverpool, classificando o momento do craque egípcio como "preocupante" e afirmando que ele "está em encrenca".

Segundo o jornal, Salah é apenas "uma sombra" do jogador que brilhou na última temporada, quando terminou como artilheiro da Premier League com 29 gols. O AS destacou que a queda de desempenho do camisa 11 coincide com a crise de resultados dos Reds sob o comando de Arne Slot.

– O rendimento de Salah está começando a causar preocupação em Anfield. Ele não tem a mesma precisão, intensidade nem impacto de antes – escreveu o AS.

Salah vivendo má fase

O jornal espanhol também repercutiu as duras palavras do ex-zagueiro Jamie Carragher, ídolo do Liverpool e comentarista da "Sky Sports", que afirmou que Salah "não deveria ser titular todas as semanas". O ex-jogador foi direto ao ponto:

– O Liverpool tem dois jogos fora de casa — um pela Champions League contra o Eintracht Frankfurt e outro pela Premier League contra o Brentford — e não acho que Salah deva começar em nenhum deles – afirmou o ex-jogador.

Reação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)

Carragher justificou sua opinião apontando que o egípcio tem contribuído pouco sem a bola, especialmente em jogos longe de Anfield. Segundo ele, Salah ainda pode ser decisivo em casa, mas fora, "seu impacto diminui e ele não oferece o mesmo suporte defensivo".

Os números reforçam as críticas. Até aqui, Salah marcou apenas dois gols — um deles de pênalti — e deu duas assistências nos primeiros oito jogos da Premier League. O AS observa que esses são seus piores números desde que chegou à Inglaterra, em 2017, e que o atacante tem desperdiçado chances claras que antes costumava converter com facilidade.

O jornal acrescenta que há um "burburinho interno" em Anfield sobre o status de intocável de Salah. O texto ainda destaca que, embora o egípcio siga sendo uma referência técnica e de liderança no elenco, a pressão por resultados e a necessidade de renovação do time podem levá-lo ao banco em breve.

"Salah continua sendo um nome respeitado no vestiário, mas precisa reagir rapidamente se quiser evitar que essa temporada marque o início de seu declínio", conclui o AS.

