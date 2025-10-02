Três jogadores brasileiros sofrem acidente de carro na Polônia; um está em estado grave

Três jogadores de futebol brasileiros se envolveram em um acidente de carro no último domingo (28), no distrito de Płowce, na Polônia. O volante Kayo Lopes, ex-Ipatinga e Uberlândia, o atacante Brendon Pereira e o zagueiro Pedro Guilherme estavam no veículo, que saiu da pista, capotou e colidiu contra uma árvore.

As infomações são do portal "Ge". Kayo, que atua pelo BKS Sparta Brodnica, foi o mais atingido. Ele passou por cirurgia na coluna cervical e permanece internado na UTI, sedado e sob cuidados intensivos. Brendon, companheiro de equipe, e Pedro, ex-jogador do mesmo time, tiveram apenas ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram liberados.

— A gente foi ao aeroporto deixar o pai do Pedro, que tinha vindo visitar. Na volta, o carro saiu da pista, bateu numa vala, capotou algumas vezes e depois atingiu uma árvore. Eu e o Pedro tivemos ferimentos leves e já recebemos alta. O Kayo, teve uma lesão grave na coluna e precisou passar por uma cirurgia muito séria na cervical. Graças a Deus a operação foi bem-sucedida, mas agora ele precisa descansar. Estamos nos mobilizando para trazer a família dele ao país e dar todo o suporte nesse momento difícil — disse Brendon.

A mãe de Kayo, Michele da Silva, informou que acompanha diariamente a situação do filho com apoio do clube e de Brendon após o acidente dos brasileiros na Polônia.

— O clube está dando assistência, me dando apoio. Eles interromperam os treinos e jogos e o Kayo está sendo assistido por eles. Tenho informação todos os dias — afirmou.

O Sparta Brodnica iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos do tratamento. O clube já teve uma partida cancelada pela liga local e pediu mobilização para ampliar as doações.

— Precisamos conseguir o maior número de pessoas possível para angariar fundos rapidamente para ajudar o nosso jogador, Kayo Lopes. Kayo sofreu um grave acidente de carro e passou por uma cirurgia. Ele está em coma farmacológico, sua condição permanece muito grave e seu tratamento é incerto. Ele está hospedado na Polônia recentemente, e toda a sua família está a milhares de quilômetros de distância, no seu Brasil natal — publicou a equipe.

Quem são os jogadores

Kayo Lopes é natural de Volta Redonda (RJ), foi revelado no Volta Redonda e passou por Juventude, Itapirense, Barra Mansa, São Carlos e América de Teófilo Otoni. Atuou em clubes de Portugal, como São Lourenço Douro e AD Sanjoanense, antes de jogar por Ipatinga (2023) e Uberlândia, em 2024, pelo Campeonato Mineiro.

Kayo Lopes, jogador do Sparta Brodnica, na época de Volta Redonda (Foto: Divulgação/Volta Redonda)

Brendon Pereira, de 25 anos, nasceu em Barra Mansa (RJ). Jogou por Audax-RJ, Crato, Lagarto-SE e AD Carmópolis, em 2025, antes de chegar ao Sparta Brodnica, onde vive sua segunda passagem. Também já defendeu o Polonia Glubczyce.

Brendon Pereira, do Sparta Brodnica (Foto: Divulgação)

Pedro Guilherme, de 22 anos, surgiu na Portuguesa-RJ e se transferiu cedo para o Bardejov, da Eslováquia. Depois, passou pelo Sparta Brodnica, mas encerrou contrato com o clube neste ano.

Pedro Guilherme pelo BKS Sparta Brodnica (Foto: Divulgação)

