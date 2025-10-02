Situação inusitada em partida da Europa League choca web: ‘Inacreditável’
Clube perdeu três pênaltis seguidos durante a segunda rodada do torneio europeu
A segunda rodada da fase de liga da Europa League foi marcada por uma situação inusitada. O episódio aconteceu durante a derrota da Roma para o Lille por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), na Itália. Na ocasião, o time italiano desperdiçou três cobranças de pênaltis consecutivas.
O caso aconteceu na reta final do confronto. O cronômetro marcava 35 minutos do segundo tempo, quando a Roma teve um pênalti marcado ao próprio favor. O atacante Doybyk teve nos pés a chance do empate, mas parou em uma defesa do goleiro Berke Ozer.
A euforia do time francês durou pouco. A arbitragem mandou retornar a cobrança por conta de uma infração da defesa no lance. Doybyk foi o responsável por realizar a segunda cobrança, e mais uma vez, parou no arqueiro. Só que, desta vez, o árbitro identificou um avanço de Berke Ozer na defesa.
Para a terceira cobrança, a responsabilidade ficou nos pés do atacante Matías Soulé, que também parou em um defesa do goleiro. A situação viralizou de forma rápida nas redes sociais. Torcedores não conseguiram acreditar na situação. Veja a repercussão abaixo:
Roma x Lille
O time francês começou o confronto surpreendendo o adversário e abrindo o placar logo nos minutos iniciais. Hakon Arnar Haraldsson foi o responsável por colocar o Lille na vantagem aos 6'. Posteriormente, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini e do lateral Wesley, ex-Flamengo, tentou correr atrás do resultado.
Apesar da busca, o objetivo não foi bem sucedido. A Roma não conseguiu dominar o adversário e promoveu um jogo bem aberto contra o Lille. A equipe italiana ainda teve a chance de empatar o confronto aos 80 minutos do confronto, através de um pênalti.
Contudo, o time desperdiçou três cobranças em defesas do goleiro Berke Ozer. Com o resultado, o Lille seguiu com o 100% de aproveitamento na competição e alcançou a 4ª colocação. Por outro lado, a Roma conheceu a primeira derrota, estando na 14ª posição.
