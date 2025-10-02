menu hamburguer
Futebol Internacional

‘Hat-trick’ de goleiro, e Igor Jesus em branco: veja como foi o dia na Europa League

Visitantes conquistam bons resultados na Liga Europa

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
18:05
Goleiro do Lille, Özer comemora defesa de três pênaltis seguidos contra a Roma, na Europa League
imagem cameraGoleiro do Lille, Özer comemora defesa de três pênaltis seguidos contra a Roma, na Europa League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os duelos na 2ª rodada da Europa League foram recheados de surpresas e grandes atuações individuais que decidiram partidas. O grande confronto ficou com a vitória do Lille fora de casa sobre a Roma, mas também com o inesperado triunfo do Midtjylland sobre o Nottingham Forest, na Inglaterra.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Hat-trick" de goleiro do Lille, e vitória do Betis sem Antony

Nos jogos das 13h45 (de Brasília), o Lille conquistou uma grande vitória por 1 a 0 sobre a Roma, no Estádio Olímpico. Os franceses abriram o placar com Haraldsson, mas o destaque ficou com o goleiro Özer, que defendeu três cobranças de pênaltis seguidas na reta final do segundo tempo após o árbitro mandar repetir duas batidas por conta de irregularidades dos visitantes.

Jogadores do Lille comemoram gol sobre a Roma, na Europa League
Jogadores do Lille comemoram gol sobre a Roma, na Europa League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Um dos favoritos na Europa League, o Betis poupou parte do elenco, mas derrotou o Ludogorets por 2 a 0. O brasileiro Antony não entrou em campo, mas os espanhóis construíram o triunfo com gols de Lo Celso e Son (contra).

Lo Celso comemora gol do Betis sobre o Ludogorets
Lo Celso comemora gol do Betis sobre o Ludogorets (Foto: Nikolay Doychinov/AFP)

Zebra na Inglaterra, e vitória do Lyon na Europa League

Na Inglaterra, o Nottingham Forest recebeu o modesto Midtjylland e foi derrotado por 3 a 2 para a equipe dinamarquesa. O atacante Igor Jesus iniciou a partida como titular, mas não conseguiu fazer a diferença e foi substituído na segunda etapa com um cartão amarelo.

Jogadores do Midtjylland comemoram gol sobre o Nottingham Forest, na Europa League
Jogadores do Midtjylland comemoram gol sobre o Nottingham Forest, na Europa League (Foto: Divulgação/Midtjylland)

Na França, o Lyon fez valer o favoritismo sobre o RB Salzburg e derrotou um dos principais rivais na competição por 2 a 0. Satriano abriu o placar ainda na etapa inicial, enquanto Ruben Kluivert, que é filho do lendário jogador do Barcelona, decretou a vitória da equipe francesa.

Ruben Kluivert comemora gol do Lyon sobre o RB Salzburg
Ruben Kluivert comemora gol do Lyon sobre o RB Salzburg (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Veja os resultados da rodada:

Quinta-feira (2)

Panathinaikos 1 x 2 Go Ahead Eagles
Roma 0 x 1 Lille
FCSB 0 x 2 Young Boys
Ludogorets 0 x 2 Betis
Viktoria Plzen 3 x 0 Malmo
Fernerbahce 2 x 1 Nice
Bologna 1 x 1 Freiburg
Brann 1 x 0 Utrecht
Celtic 0 x 2 Braga
Nottingham Forest 2 x 3 Midtjylland
Lyon 2 x 0 RB Salzburg
Genk 0 x 1 Ferencváros
Maccabi Tel-Aviv 1 x 3 Dínamo Zagreb
Sturm Graz 2 x 1 Rangers
Celta de Vigo 3 x 1 PAOK
Porto 2 x 1 Estrela Vermelha
Feyenoord 0 x 2 Aston Villa
Basel 2 x 0 Stuttgart

