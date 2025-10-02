‘Hat-trick’ de goleiro, e Igor Jesus em branco: veja como foi o dia na Europa League
Visitantes conquistam bons resultados na Liga Europa
Os duelos na 2ª rodada da Europa League foram recheados de surpresas e grandes atuações individuais que decidiram partidas. O grande confronto ficou com a vitória do Lille fora de casa sobre a Roma, mas também com o inesperado triunfo do Midtjylland sobre o Nottingham Forest, na Inglaterra.
"Hat-trick" de goleiro do Lille, e vitória do Betis sem Antony
Nos jogos das 13h45 (de Brasília), o Lille conquistou uma grande vitória por 1 a 0 sobre a Roma, no Estádio Olímpico. Os franceses abriram o placar com Haraldsson, mas o destaque ficou com o goleiro Özer, que defendeu três cobranças de pênaltis seguidas na reta final do segundo tempo após o árbitro mandar repetir duas batidas por conta de irregularidades dos visitantes.
Um dos favoritos na Europa League, o Betis poupou parte do elenco, mas derrotou o Ludogorets por 2 a 0. O brasileiro Antony não entrou em campo, mas os espanhóis construíram o triunfo com gols de Lo Celso e Son (contra).
Zebra na Inglaterra, e vitória do Lyon na Europa League
Na Inglaterra, o Nottingham Forest recebeu o modesto Midtjylland e foi derrotado por 3 a 2 para a equipe dinamarquesa. O atacante Igor Jesus iniciou a partida como titular, mas não conseguiu fazer a diferença e foi substituído na segunda etapa com um cartão amarelo.
Na França, o Lyon fez valer o favoritismo sobre o RB Salzburg e derrotou um dos principais rivais na competição por 2 a 0. Satriano abriu o placar ainda na etapa inicial, enquanto Ruben Kluivert, que é filho do lendário jogador do Barcelona, decretou a vitória da equipe francesa.
Veja os resultados da rodada:
Quinta-feira (2)
Panathinaikos 1 x 2 Go Ahead Eagles
Roma 0 x 1 Lille
FCSB 0 x 2 Young Boys
Ludogorets 0 x 2 Betis
Viktoria Plzen 3 x 0 Malmo
Fernerbahce 2 x 1 Nice
Bologna 1 x 1 Freiburg
Brann 1 x 0 Utrecht
Celtic 0 x 2 Braga
Nottingham Forest 2 x 3 Midtjylland
Lyon 2 x 0 RB Salzburg
Genk 0 x 1 Ferencváros
Maccabi Tel-Aviv 1 x 3 Dínamo Zagreb
Sturm Graz 2 x 1 Rangers
Celta de Vigo 3 x 1 PAOK
Porto 2 x 1 Estrela Vermelha
Feyenoord 0 x 2 Aston Villa
Basel 2 x 0 Stuttgart
