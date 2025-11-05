menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Três craques do PSG se lesionam após duelo com o Bayern; veja

Além da derrota, Luis Enrique perde trio para as próximas semanas

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
16:39
Nuno Mendes, Hakimi e Dembélé se lesionaram em PSG x Bayern (Foto: Anne-Christine POUJOULAT e FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
PSG perdeu para o Bayern de Munique e enfrenta lesões de Hakimi, Nuno Mendes e Dembélé.
Hakimi pode ficar até dois meses fora devido a uma grave entorse no tornozelo.
Dembélé tem contusão na panturrilha e será desfalque por um tempo médio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique na última terça-feira (4) e muito além do revés, Luis Enrique terá de lidar com baixas importantes para as próximas semanas. Os laterais Hakimi e Nuno Mendes, e o atual Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, tiveram lesões constatadas após o duelo que culminou na primeira derrota parisiense nesta Champions League.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O PSG emitiu comunicados informando sobre as lesões do trio nesta quarta-feira (5). Hakimi é a situação mais preocupante, já que sofreu uma "grave entorse" no tornozelo, que deverá afasta-lo por até dois meses. Dembélé também será desfalque de médio prazo, com uma contusão na panturrilha esquerda constatada. Por fim, o Paris anunciou que Nuno Mendes teve uma entorse no joelho esquerdo e será baixa para Luis Enrique nas próximas semanas. Dessa forma, os três craques não estarão na próxima Data Fifa.

As três novas baixas se somam a nomes como Marquinhos, João Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué e Fabián Ruiz, todos lesionados em algum momento nessa temporada. Destes, apenas Doué segue como desfalque concreto, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa direita.

Hakimi sofreu lesão importante em PSG x Bayern (Foto: Christine POUJOULAT / AFP)
Hakimi sofreu lesão importante em PSG x Bayern (Foto: Christine POUJOULAT / AFP)

Luis Enrique comentou sobre as lesões

Em coletiva após o duelo com o Bayern, Luis Enrique falou sobre as lesões do PSG e destacou a forma desta temporada como agravante:

"Não me lembro de um único jogo com todos à disposição. É uma temporada diferente, e precisamos lidar com isso. Estou calmo e confiante de que recuperaremos nossos jogadores e nosso nível [...] Quando você recupera jogadores lesionados, eles não voltam 100%. É algo que preciso gerenciar melhor. A temporada é longa, e o importante é como lidamos com esses momentos"", afirmou o treinador.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

