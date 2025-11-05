Três craques do PSG se lesionam após duelo com o Bayern; veja

Hakimi pode ficar até dois meses fora devido a uma grave entorse no tornozelo.

O PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique na última terça-feira (4) e muito além do revés, Luis Enrique terá de lidar com baixas importantes para as próximas semanas. Os laterais Hakimi e Nuno Mendes, e o atual Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, tiveram lesões constatadas após o duelo que culminou na primeira derrota parisiense nesta Champions League.

O PSG emitiu comunicados informando sobre as lesões do trio nesta quarta-feira (5). Hakimi é a situação mais preocupante, já que sofreu uma "grave entorse" no tornozelo, que deverá afasta-lo por até dois meses. Dembélé também será desfalque de médio prazo, com uma contusão na panturrilha esquerda constatada. Por fim, o Paris anunciou que Nuno Mendes teve uma entorse no joelho esquerdo e será baixa para Luis Enrique nas próximas semanas. Dessa forma, os três craques não estarão na próxima Data Fifa.

As três novas baixas se somam a nomes como Marquinhos, João Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué e Fabián Ruiz, todos lesionados em algum momento nessa temporada. Destes, apenas Doué segue como desfalque concreto, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa direita.

Hakimi sofreu lesão importante em PSG x Bayern (Foto: Christine POUJOULAT / AFP)

Luis Enrique comentou sobre as lesões

Em coletiva após o duelo com o Bayern, Luis Enrique falou sobre as lesões do PSG e destacou a forma desta temporada como agravante:

"Não me lembro de um único jogo com todos à disposição. É uma temporada diferente, e precisamos lidar com isso. Estou calmo e confiante de que recuperaremos nossos jogadores e nosso nível [...] Quando você recupera jogadores lesionados, eles não voltam 100%. É algo que preciso gerenciar melhor. A temporada é longa, e o importante é como lidamos com esses momentos"", afirmou o treinador.

