Futebol Internacional

Kane e Dembélé jogam? Veja escalações de PSG e Bayern na Champions

Gigantes europeus se enfrentam nesta terça-feira (4), no Parc des Princes, em Paris (FRA)

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/11/2025
16:09
Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)
PSG e Bayern de Munique se enfrentaram pela última vez no Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)
PSG e Bayern de Munique divulgaram suas escalações para o duelo desta terça-feira (4), válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Com Dembélé para os franceses e Harry Kane nos Bávaros, ambos os clubes chegam com força total no time titular. O confronto será disputado no Parc des Princes, em Paris (FRA), às 17h (de Brasília).

O Paris aposta no talento do recém-eleito Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, para sustentar a eficiência ofensiva, embora o técnico Luis Enrique ainda monitore com cautela a recuperação do camisa 10, em retorno após lesão. Do outro lado, o Bayern conta com o faro de gol de Harry Kane, autor de 22 gols em 15 partidas na temporada.

Confira os titulares de PSG e Bayern pela Champions League

Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane.

Como chegam as equipes?

Com campanhas impecáveis e números quase idênticos, PSG e Bayern protagonizam um dos duelos mais aguardado desta primeira fase da Champions. Líder da chave, o atual campeão europeu soma os mesmos nove pontos do vice-líder alemão, superando-o apenas pelo número de gols marcados — 13 contra 12 —, ambos com saldo de dez.

O confronto carrega um ingrediente adicional: o PSG foi o último time a derrotar os bávaros, com vitória por 2 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, em julho. Desde então, o Bayern acumulou 15 triunfos consecutivos: o melhor início de temporada entre clubes das cinco principais ligas europeias.

